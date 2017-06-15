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Фотофакт: в центре Минска открыли арт-парк гигантских инсталляций

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  • 15.06.2017, 17:25
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Проект «Арт-острова» посвящен 950-летию Минска, а все желающие могут прогуляться в нем бесплатно.

На острове Комсомольцев в центре Минска открылся арт-парк из 12 огромных объектов современного искусства.

Железные воины времен Полоцкого княжества, огромных размеров очки, «колодцы» с городскими секретами, плетеный «локатор» и другие объекты. Tut.by показывает и рассказывает, что за они.

Проект «Арт-острова» посвящен 950-летию Минска, а все желающие могут прогуляться в нем бесплатно. Инсталляции созданы руками белорусских и зарубежных художников и скульпторов из привычных материалов, в том числе - дерева, пластика и металла. Некоторые объекты выставки «Арт-острова» превышают пять метров в высоту.

Центральное место арт-парка занимают железные всадники — участники «Битвы на Немиге». Таким способом художники Павел Войницкий и Вадим Мацкевич решили напомнить минчанам о первом летописном упоминании города. Предполагается, что посетители дадут волю фантазии и пройдут между борющимися сторонами легендарной битвы.

На острове также появилась скульптура, напоминающая объятия влюбленных. С ее помощью Анатолий и Иван Артимовичи развивают идею планеты любви, на которой держится мир.

Денис Тропашко представил новые «Формы жизни» (пятиметровые фигуры, торчащие из земли), а Владислав Стальмахов показал «Людей в городе» в виде человека в футляре.

В арт-парке также появились «городские секретики». Жанна Морозова и Елена Чепелева установили три бетонных кольца-колодца с «тайнами». Под стеклом находится зеркальное дно и предметы городской среды, которые сверху присыпаны песком, чтобы зритель приложил усилия, перед тем как открыть новые истины.

Кроме того, посетителям предлагают примерить гигантские «Очки», которые создал Игорь Леонтьев, и пройти во «Внутреннее пространство» (погрузиться в самоанализ), которое философски обустроил Александр Соколов в виде лежащего «великана».

На острове также появилась необычная клумба: Татьяна Гомза "засеяла" газон многометровыми растениями из пластика.

Андрей Шилов в свою очередь установил гигантскую кружку — символ пожелания благополучия.

Огромную инсталляцию собрали известные немецкие художники из коллектива «Tape That». Она позволит каждому желающему превратиться из обычного зрителя в активного участника арт-процесса.

Экспозицию можно бесплатно посетить до середины сентября на острове Комсомольцев, что в акватории Комсомольского озера и рядом с проспектом Победителей (вход в парк напротив отеля «Виктория», далее необходимо пройти вперед, к мостику). Предварительно, проект будет работать до 17 сентября.


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