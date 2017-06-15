Турция отгородилась от Сирии 700-километровой стеной 15.06.2017, 17:50

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Цель строительства бетонной стены на турецко-сирийской границе — стремление усилить меры безопасности.

С целью блокирования путей проникновения террористов с сирийской территории Турция строит стену вдоль всей границы с Сирией. На данный момент построено 700 км сооружения, пишет qha.com.

Как заявил министр обороны Турции Фикри Ышик сегодня в турецком парламенте, стена будет построена вдоль всей сирийско-турецкой границы, продолжительность которой составляет 828 километров. Цель строительства — гарантирование безопасности Республики.

В первую очередь, стена должна предотвратить проникновения на турецкую территорию курдских боевиков и террористов ИГИЛ.

Стена будет оснащена освещением, сенсорной системой и камерами. Контроль на границе будет осуществляться при помощи беспилотников.

В число стран, на границах с которыми Турция также может построить подобные стены, входят Иран и Ирак, по словам турецкого министра.