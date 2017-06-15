закрыть
15 июня 2017, четверг, 19:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минсельхозпрод повысил экспортные цены на масло

1
  • 15.06.2017, 17:59

Ведомство увеличило рекомендуемые экспортные цены на масло и снизило на говядину.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на масло, и снизило на говядину от молодняка, пишет interfax.by.

Согласно решению рабочей группы министерства, размещенного на официальном сайте ведомства, с 13 июня минимальная рекомендуемая экспортная цена (здесь и далее за 1 кг) на сливочное масло жирностью 72,5% увеличена на 3,6% до 290 росс.рублей, жирностью 82,5% - на 3,2% до 320 росс.рублей.

Этим же решением цены на говядину от молодняка (без вырезки) замороженную всех категорий уменьшены на 4,8% до 200 росс.рублей, охлажденную супер и прима - на 4,3% до 220 росс.рублей, охлажденную экстра, отличную и хорошую - на 4,4% до 215 росс.рублей.

В последний раз минимальные экспортные цены на масло изменялись (были увеличены) с 31 мая текущего года.

Изменение цен на говядину - первое в текущем году.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?