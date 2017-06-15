Минсельхозпрод повысил экспортные цены на масло 1 15.06.2017, 17:59

Ведомство увеличило рекомендуемые экспортные цены на масло и снизило на говядину.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на масло, и снизило на говядину от молодняка, пишет interfax.by.

Согласно решению рабочей группы министерства, размещенного на официальном сайте ведомства, с 13 июня минимальная рекомендуемая экспортная цена (здесь и далее за 1 кг) на сливочное масло жирностью 72,5% увеличена на 3,6% до 290 росс.рублей, жирностью 82,5% - на 3,2% до 320 росс.рублей.

Этим же решением цены на говядину от молодняка (без вырезки) замороженную всех категорий уменьшены на 4,8% до 200 росс.рублей, охлажденную супер и прима - на 4,3% до 220 росс.рублей, охлажденную экстра, отличную и хорошую - на 4,4% до 215 росс.рублей.

В последний раз минимальные экспортные цены на масло изменялись (были увеличены) с 31 мая текущего года.

Изменение цен на говядину - первое в текущем году.