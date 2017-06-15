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В Минске оцепили отделение «Беларусбанка»

  • 15.06.2017, 18:07
Фото: Андрей ЧИГАНАЕВ

(обновлено) В здании банка искали взрывчатку.

- Шел к ЦУМу и увидел, как оцепляют отделение «Беларусбанка” . Приехала милиция, спасатели, «Скорая помощь», саперы. На улице стоят люди в растерянности. Видимо, что из здания всех эвакуировали, - позвонил в редакцию читатель kp.by.

Как выяснилось, в здании банка ищут взрывчатку.

- В милицию поступил звонок о заминировании отделения «Беларусбанка», - рассказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский. - На месте работают следственно-оперативная группа, саперы.

Позже твиттер ГУВД Мингорисполкома сообщил, что опасных предметов не обнаружено в здании «Беларусбанка». Оцепление снято.

Вход к зданию банка оцеплен. Фото: Андрей ЧИГАНАЕВ
К месту ЧП приехала "Скорая помощь". Фото: Андрей ЧИГАНАЕВ

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