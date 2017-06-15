Миклош Харашти: Репрессии в Беларуси цикличны 1 15.06.2017, 18:44

Миклош Харашти

Спецдокладчик ООН по Беларуси рассказал о резком ухудшении ситуации в сфере прав человека в нашей стране.

За последний год ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси резко ухудшилась, свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного спецдокладчиком ООН Миклошем Харашти. В среду, 14 июня, он представил их на сессии Совета ООН по правам человека. Белорусские власти отрицают проблемы в этой сфере, называя доклад ангажированным. В интервью «Немецкой волне» Харашти опроверг эти обвинения и рассказал о том, как нарушения прав человека в Беларуси влияют на отношения страны с Евросоюзом.

- Если сравнить ситуацию в сфере прав человека в Беларуси сейчас и год назад, что именно изменилось за это время?

- Произошло очень серьезное ухудшение. Перед президентскими выборами 2015 года было определенное улучшение, которое сохранялось и в прошлом году. К примеру, правоохранительным органам была дана инструкция не задерживать участников несанкционированных демонстраций.

Для начала их штрафовали, а потом назначалось наказание. Это, конечно, могло закончиться конфискацией собственности, которое было для некоторых еще более болезненным, однако насилия на улице избегали. Кроме того, были освобождены политические заключенные. Евросоюз и США приветствовали это решение частичной отменой санкций.

Но то, что происходило в феврале и марте, - задержания, избиения, подавление мирных, даже не политических демонстраций (против декрета «О тунеядцах». - Прим.) - не без оснований напоминает подавление протестов в декабре 2010 года после президентских выборов. Тогда в связи с ущемлением прав граждан на свободу собраний и было предложено учредить мой мандат, который впоследствии был одобрен Советом ООН по правам человека.

Сейчас мы увидели не только возращение к массовым репрессиям, но и циклический характер ситуации с правами человека в Беларуси. Это касается трех пунктов - масштабного применения силы правоохранительными органами, новой опасности уголовного преследование по политическим мотивам (сейчас около тысячи человек ожидают явно политически мотивированных процессов) и смертной казни. В прошлом году к ней прибегали чаще, чем когда-либо с 2008 года. У правительства полностью отсутствует желание реформировать эту систему, хотя бы частично.

- Вы упомянули отношения Беларуси и ЕС. Недавно в них произошло определенное потепление, были частично отменены санкции в отношении Беларуси. Почему, на ваш взгляд, Александр Лукашенко, поставил это все на карту, ущемляя права белорусских граждан?

- Нынешняя власть в Беларуси не меняется уже более двадцати лет. Президент обладает абсолютной властью. И, кажется, что сохранение того, что он считает дисциплиной, важнее для него, чем проведение реформ. Массовые репрессии повторяются регулярно, можно даже выделить 3-5-летние циклы.

В моем докладе содержится рекомендация, что власти должны поменять свое представление о правах и обязанностях граждан. Улучшение репутации страны в глазах западных демократических стран и собственного населения дается ценой достижения большего плюрализма, усиления инициативы гражданского общества, роста числа политических партий. Моя работа состоит в том, чтобы убедить белорусские власти в том, что эту цену стоит заплатить.

- Тем не менее белорусский МИД назвал ваш доклад ангажированным и бесполезным. Как бы вы могли прокомментировать такую оценку?

- Он совсем не бесполезный, если взглянуть на него с точки зрения гражданского общества. Конечно, власти ее не разделяют. Но, я думаю, что для людей, чьи права не соблюдаются, для людей, которые заинтересованы в улучшении ситуации, очень важен независимый анализ. И, конечно, он не ангажированный.

Я не принадлежу ни к какой политической партии, я не был делегирован ни моей страной (Миклош Харашти постоянно живет в Венгрии. - Прим.), ни Европейским Союзом. Мандат спецдокладчика ООН был учрежден Советом по правам человека, и тот факт, что Беларусь и другие страны, которые аналогичным образом поступают по отношению к своим гражданам, ему противятся, не делает мою работу политически мотивированной.

- Белорусские власти отказываются с вами сотрудничать и запретили вам въезд в страну для проведения мониторинга. На чем в таком случае основана достоверность вашего доклада и как вы собираете информацию?

- Одно из доказательствсостоит в том, что белорусские власти никогда не оспаривали фактическую составляющую моих докладов. Я пользуюсь различными источниками и всегда проверяю информацию. Я встречаюсь с гражданами Беларуси за пределами страны - с правозащитниками, экспертами, жертвами (нарушения прав человека. - Прим.) их родственниками. Это очень ценные консультации для доклада. Кроме того, я нахожусь в контакте с белорусскими журналистами и пользуюсь официальными источниками.

- Были ли какие-то подвижки в диалоге с белорусскими властями в последнее время?

- В их интересах изменить свое отношение, однако пока что я не заметил реальных изменений. Хотя меня не покидает надежда, что они наступят.