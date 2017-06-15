У «БСБ Банк» забрали лицензию на некоторые операции с физлицами
- 15.06.2017, 18:51
Банк не может больше привлекать деньги на вклады от физлиц, выдавать им кредиты, а также выпускать карточки.
- Национальный банк отзывает с 26 июня 2017 года лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами, - сообщает пресс-служба Нацбанка. Причина - в нарушениях, которые нашли во время проверки банка.
Итак, что больше не имеет права делать банк?
- привлекать денежные средства физлиц (кроме ИП) на счета и во вклады (депозиты);
- открывать и вести банковские счета физлиц (кроме ИП);
- выдавать ценные бумаги, подтверждающие привлечение денежных средств физлиц (кроме ИП) во вклады (депозиты), и размещать их на счета;
- выпускать в обращение (эмиссия) банковские платежные карточки физлиц (кроме ИП);
- доверительно управлять денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физлиц (кроме ИП).
По закону в случае отзыва лицензии банк обязан прекратить деятельность по тем операциям, которые ему запрещено оказывать, а также возместить всем вкладчикам и кредиторам убытки.