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У «БСБ Банк» забрали лицензию на некоторые операции с физлицами

  • 15.06.2017, 18:51
Фото: ont.by

Банк не может больше привлекать деньги на вклады от физлиц, выдавать им кредиты, а также выпускать карточки.

- Национальный банк отзывает с 26 июня 2017 года лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами, - сообщает пресс-служба Нацбанка. Причина - в нарушениях, которые нашли во время проверки банка.

Итак, что больше не имеет права делать банк?

- привлекать денежные средства физлиц (кроме ИП) на счета и во вклады (депозиты);

- открывать и вести банковские счета физлиц (кроме ИП);

- выдавать ценные бумаги, подтверждающие привлечение денежных средств физлиц (кроме ИП) во вклады (депозиты), и размещать их на счета;

- выпускать в обращение (эмиссия) банковские платежные карточки физлиц (кроме ИП);

- доверительно управлять денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физлиц (кроме ИП).

По закону в случае отзыва лицензии банк обязан прекратить деятельность по тем операциям, которые ему запрещено оказывать, а также возместить всем вкладчикам и кредиторам убытки.


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