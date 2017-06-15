Архитекторы показали, какой может стать улица Октябрьская 15.06.2017, 19:00

Фото: «Онлайнер»

Архитекторы планируют превратить старые производственные корпуса в современный культурный центр.

После нескольких безуспешных попыток в марте этого года с молотка были проданы три исторических здания на улице Октябрьской. Новый собственник имущества — «Белгазпромбанк» — планирует превратить старые производственные корпуса в современный культурный центр, сохранив при этом индустриальный антураж места. Проектом уже заинтересовались различные архитектурные студии. Одна из них сегодня обнародовала собственную концепцию развития этого места, пишет «Онлайнер».

— Архитектурный конкурс пока не проводился. Эскизы — это наше видение того, каким может быть культурно-общественный кластер на Октябрьской. Мы собрали общую информацию о том, что хочет создать инвестор, что хотели бы видеть там минчане. Получилось современное арт-пространство с разнообразным функциональным наполнением, — объясняет Денис Шевченко, архитектор бюро ASGP.

Общая площадь производственных корпусов, поступивших в распоряжение банка, — почти 7 тысяч квадратных метров, что предполагает создание различных функциональных зон. Архитекторы предложили разделить длинное производственное здание на две основные группы. Первая — место проведения выставок и культурно-просветительских мероприятий. Вторая группа — общественное пространство, трансформируемое под события различного характера.

На схеме цветами обозначены различные зоны. Желтый — экспозиционные площадки, где банк сможет разместить в том числе собственную коллекцию предметов искусства. Голубой — залы театра и кино, оранжевый — ресторан, красный и розовый — многофункциональные «оупенспейсы».

Значительная высота помещений позволит организовать в некоторых залах двухуровневые пространства. Например, кинозал расположился под зрительным залом театра, под коворкингом запроектированы кофейни, подсобные помещения и гардеробы, а на спусках со второго уровня предлагают организовать трибуны-лектории для проведения лекций, презентаций и выступлений.

Архитекторы ставят перед собой задачу сохранить все самые яркие и узнаваемые элементы исторического производственного здания. Предусмотрено восстановление витражных и входных групп, которые ранее были заложены кирпичом, акцентируют внимание на световом фонаре в интерьере арт-центра.

Рабочее название будущего культурно-общественного центра — «Гигант». Так назывался первый завод на данном участке в 1907—1908 годах. По мнению архитекторов, выбранный вариант точно отображает как внешний визуальный, так и внутренний функциональный масштаб проектируемого арт-центра.

«Белгазпромбанк»: конкурс среди архитекторов будет объявлен в ближайшее время

— В ближайшее время мы планируем объявить открытый международный конкурс на лучший проект, — рассказал куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко. — К нам уже обращаются разные архитектурные бюро, которые пока на энтузиазме берутся за разработку своих концепций. Мы хотим превратить заводские корпуса в мультифункциональный хаб культурной направленности, в котором размещены площадки музейного плана, театр, кинозал, конференц-площадки, помещения для стартапов. Здания на Октябрьской — историко-культурная ценность. Потому очень важно сохранить атмосферу улицы, ни в коем случае не разрушить ее антураж. К сожалению, историческая застройка в Минске часто страдает из-за действия инвесторов. На примере Октябрьской хотим показать, как можно создавать новое, не разрушая старого.