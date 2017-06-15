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Путинский «сироп» и рассерженное поколение

  • Александр Хоц, kasparov.ru
  • 15.06.2017, 19:04
Владимир Путин
Фото: getty images

Путинизм ожидает та же «совковая» история, он уже внутренне мертв.

Несмотря на скромный масштаб акции протеста в моем городе, она - разумеется - часть общего тренда на радикализацию молодежных и социальных настроений.

Путинское поколение, родившееся с приходом «пахана» к власти и не знавшее свободной России, начинает обретать опыт критического отношения к путинской реальности.

И хотя режим чувствует себя совершенно безнаказанно, куражась и демонстрируя «силу», он не в силах изменить законов собственной деградации, - точно так же, как агонизирующая монархия в начале прошлого века не могла отменить своего падения.

Чем жёстче и шире применялись карательные меры (с казаками на улицах и расстрелами демонстраций) - тем радикальнее становился сам протест. Сегодня мы видим начало того же процесса - с тем же (заранее известным) результатом.

Хорошее время перечитать горьковскую «Мать», а заодно вспомнить тему старых школьных сочинений про «Путь Пелагеи Ниловны в революцию». Шагов забитой женщины от сочувствия арестованному сыну до понимания логики его борьбы и распространения листовок, - не уж так много, как кажется.

Родители арестованных и избитых школьников, до сих пор лояльные режиму, могут проделать долгий путь «Ниловны» гораздо быстрее литературного персонажа (не зря же «думцы» хором требуют «не трогать молодежь» - в страхе за душевный покой электората в год «выборов»).

Как и удар по личному карману, задержка зарплат или реновация, - задержание сына переводит абстрактную «политику» в личный, семейный формат.

Массовые аресты и разгоны - это подлинная школа радикализации. И если учесть, что из 860 задержанных в Москве протестующих четверть (!) являлись несовершеннолетними, ясно, что это прямая угроза режиму, подрыв хваленой «стабильности» в наиболее «взрывоопасной», молодежной среде.

Причем, процесс невозможно загнать в бутылку, - а все долгие попытки (привет «кремлевскому горцу» Суркову) вывести «породу» юного ручного путиниста, падкого до «бабла», «карьерных лифтов» и фейковой «движухи» - рухнули в момент столкновения с запросами молодежи на реальный социальный адреналин в крови - вместо путинского «кваса» и «сиропа».

В России появилось (рождается на наших глазах) собственное «рассерженное поколение», в чем мы снова следуем известному европейскому опыту. Убеждаясь лишний раз, что российский мир (не путать с фейковым «русским») фундаментально связан с европейской исторической логикой, с европейской культурой, оставаясь (да, больной и неполноценной) - но все же частью европейского мира.

До «студенческих бунтов»60-х пока далековато, но кризис идеологической лояльности молодого поколения авторитарной логике путинизма - налицо.

И это - не просто эпизод политической жизни, это (я уверен) начало тренда, который в его полном развитии можно будет смело назвать новым «шансом 90-х» для России.

Поколенческий конфликт ценностей, который намечен сегодня, - это часть долгого и глубокого, глобального ценностного конфликта, который смертельно опасен для путинизма как тупиковой (изоляционистской, анти-европейской) концепции России.

Позитив (и надежда) в том, что протестный социальный тренд в ближайшее время будет неуклонно развиваться. Возможно, со спадами и паузами, но - волнообразно и по нарастающей. Эта объективная реальность - исторична и «физиологична» одновременно.

Точно так же родители бессильны «выгнать» из крови сына-подростка «излишний» тестостерон, «прекратить» его гормональные бури, пресекая взрослое бунтарство и пытаясь вернуть «послушного мальчика» в состояние управляемой «невинности».

Природа возьмет свое (и в жизни, и в политике), а «рассерженное поколение» предъявит миру «предков» свой моральный счет: за ложь и фальшь, воровство и предательство, тупость, войну и рабский выбор.

Возможно, молодые будут делать свои ошибки, проделают свой путь к очередному «тупику», - но это и есть жизнь, которая берет свое даже в авторитарных системах. И если ржавеют политические механизмы конкуренции, в дело вступает поколенческий ценностный конфликт, неотвратимо ведущий к обновлению.

«Страна советов» отдала богу душу не столько потому, что рухнула под грузом политической конкуренции, а гораздо раньше, в момент, когда молодежь сделала выбор в пользу западной культуры и западных ценностей.

Путинизм ожидает та же «совковая» история, он уже внутренне мертв, а полиция с посадками - не слишком адекватный способ борьбы с ценностным развалом.

Кризис в России - объективная история, и вряд ли режиму удастся загнать ее в полицейские рамки камер и автозаков, в прошлый аполитичный отстойник.

Я со все большим оптимизмом наблюдаю за развитием событий. И наверное, впервые за долгие годы вижу первую реальную тропинку к твердой почве под ногами - в нашем историческом болоте.

Александр Хоц, kasparov.ru


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