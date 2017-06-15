Метро в Могилеве: кто что придумал и зачем? 23 15.06.2017, 19:15

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Фото: vk.com/skyway_grodno

Могилевчан попытаются заставить скинуться на надземное метро.

Надземное метро в Могилеве начнут строить в 2019 году, – такую новость выдало в эфир «Столичное телевидение». Анонсируется, что струнные технологии для транспорта будут применены впервые в мире. И это будет разработка белорусской компании, которая построит линию и оснастит ее юнибусами – вагонами на 24 пассажира. Обещается, что новый транспорт будет развивать скорость до 150 километров в час, и якобы пассажиры смогут добраться из спального района до центра города или обратно всего за две минуты. Бизнес-план проекта уже готов, проект находится в технической разработке. Ожидается, что он окупится за 10 лет при условии нынешнего пассажиропотока и цене билета в 80 копеек, пишет 6tv.by.

Фото: vk.com/skyway_grodno

В 2019 году заказчик проекта хочет начать строительство первой линии эстакадного транспорта по маршруту «Орджоникидзе-Фатина», на что потребуется ориентировочно 9-10 миллионов долларов. Позже будут построены еще две такие линии. Всё бы ничего, но за реализацию идеи высказался гендиректор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский со странным комментарием. «Есть мировая практика, когда такие проекты идут через народное финансирование. И потом уже получение оттуда определенных дивидендов», – сказал он для СТВ. Это значит, что у этого амбициозного проекта уже есть своё мощное лобби. Вот только “народное финансирование” в нашей стране носит, как правило, принудительный характер. Еще не утихли споры по поводу такого финансирования для Триумфальной арки в Казимировке, как уже в планах города сбор средств на надземное метро?

Что мы знаем?

Фото: vk.com/skyway_grodno

Известно, что ранее городской транспорт SkyWay предлагало городу ООО «БелТРАНСНЕТ». А в июне 2015 года администрация СЭЗ «Могилев» зарегистрировала в качестве резидента закрытое акционерное общество «ЮНИБУС» с инвестиционным проектом «Создание предприятия по производству элементов транспортной системы «второго уровня» выстроенной по технологии «SkyWay» в СЭЗ «Могилев». Актуальность проекта объяснялась отсутствием аналогичного производства в Республике Беларусь, а также его экспортной направленностью. Проектом предусматривалось производство следующих видов продукции: подвижной состав; мотор-колесо; колесные пары; автоматизированная система управления подвижным составом; металлоконструкции. Скорее всего, об интересах этих компании и идёт речь.

Главным изобретателем юнибуса является белорусский (и российский) ученый, инженер и предприниматель Анатолий Юницкий, который в 1970-годы занимался проектами неракетного освоения космоса. Его изобретение и называется на самом деле «Струнный транспорт Юницкого», так как конструкция рельсов в путевой структуре предполагает наличие внутри них специальных предварительно напряженных натяжением тросов или струн, придуманных им еще 40 лет назад. Интересно, что первый прототип этой техники фондом «Юнитран» Анатолия Юницкого был построен еще в начале 2000-х: действующая модель масштаба 1:5, имеющая трассу длиной 100 м с высотой опор до 15 м, длиной максимального пролёта 48 м и массой подвижной нагрузки до 15 тонн, была установлена в московском парке «Коломенское». За период своей научной деятельности с 1977 по 2013 год проект струнного транспорта был профинансирован в виде грантов и субсидий на сумму около 300 миллионов долларов (в пересчете стоимости денег на сегодняшний день). При этом независимые эксперты оценили стоимость исключительных прав на интеллектуальную собственность ученого в 200 миллиардов долларов США. Однако пока что никто из инвесторов не вложился в эту новинку, хотя она предлагалась всем уголкам земного шара. Похоже, Могилёв рискует стать первой экспериментальной площадкой.