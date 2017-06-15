Члены кабмина Румынии подали в отставку в знак недоверия премьеру 15.06.2017, 19:31

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Глава правительства отказался покидать свой пост.

Все министры, входящие в состав действующего правительства Румынии и являющиеся членами правящей Социал-демократической партии (СДП), подали в среду, 14 июня, в отставку со своих постов в знак недоверия премьеру страны Сорину Гриндяну. Председатель СДП Ливиу Драгня заявил, что социал-демократы совместно с "Альянсом либералов и демократов" готовы сформировать новый кабинет, передает dw.com.

Между тем Гриндяну заявил, что не намерен отказываться от должности. "Я обязан действовать ответственно по отношению к Румынии и к той партии, членом которой я являюсь", - цитирует политика румынское агентство Agerpres. По словам премьера, он готов уйти со своего поста только в том случае, если президент Клаус Йоханнис подберет ему преемника из состава СДП.

Социал-демократы, образующие с либералами альянс, обвиняют главу кабинета в затягивании сроков реализации экономических реформ. Кроме того, по мнению ряда экспертов, речь может идти и о внутрипартийной борьбе между Гриндяну и председателем СДП. Ранее Ливиу Драгня не смог занять пост премьера, поскольку в апреле 2016 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно за подтасовку голосов на референдуме в 2012 году, где решался вопрос о снятии с должности занимавшего в тот период пост президента Траяна Бэсеску.