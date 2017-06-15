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Что власти решили построить на месте Осмоловки и как это предотвратить

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  • 15.06.2017, 19:59
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Фото: citydog.by

В Минске начинается общественное обсуждение застройки района Осмоловка.

На месте квартала городские власти хотят построить жилые дома, офисы и торговую улицу, а все остальные хотят оставить уже существующий вариант, пишет citydog.by.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

23 июня начнется общественное обсуждение проекта детального планирования территории улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая. Проще говоря, то, что будет вместо Осмоловки, которая попадает в границы этой территории.

ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОСМОЛОВКИ?

На месте района, за сохранение которого не раз выступали горожане, архитекторы, историки, хотят построить жилые дома и крытую торговую улицу. Все это, естественно, с подземными автостоянками.

Реализовать план хотят в два этапа. Сначала, до 2020 года, – построить многоквартирный жилой дом по улице Старовиленской, 54, а после 2020-го – снести жилые дома в Осмоловке и застроить их новым жилфондом.

Проектировщики утверждают, что таким образом вырастет численность населения – с 1,8 до 3,4 тысячи человек, а площадь жилфонда увеличится в целых 3 раза – до 91 тысячи квадратных метров.

Правда, если верить плану, уменьшится площадь озелененной территории – с 40,2% до 37,3%.

КТО ПРОТИВ?

В защиту зеленой зоны квартала высказывалось Министерство природы, утверждая, что зелени городу не хватает. Его поддержали экологи, сказав, что на формирование такой зеленой зоны понадобится около 70 лет.

Местные жители и горожане обращались в Министерство культуры с просьбой придать кварталу статус историко-культурной ценности. Была даже петиция, на которую Минкульт ответил, что материал нужно доработать и рассмотреть на повторном заседании.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ?

Минкульт, в общем-то, был не против придания кварталу статуса историко-культурной ценности, но не придал, ссылаясь на то, что в таком случае становится неочевидной перспектива развития района.

Начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Игорь Чернявский также утверждал, что износ зданий Осмоловки достигает более 65%, а застройка и озеленение квартала достаточно хаотичны.

В ответ на это молодежная организация «Гiсторыка» провела опрос среди жителей Осмоловки и выяснила, что только 7,6% жителей считают свои дома ветхими, а ценность квартала осознают 72,5%.

КАК ПОМОЧЬ?

Для начала подписать петицию «Мы против сноса домов в Осмоловке», которая появилась в Сети 14 июня.

После этого сходить в администрацию Центрального района, где 26 июня в 18:30 власти презентуют проект застройки квартала. На презентации будут представители Министерства культуры, у которых можно спросить, почему они все-таки не придали Осмоловке статус историко-культурной ценности.

Общественно же обсудить проект можно с 23 июня по 17 июля, а познакомиться с материалами проекта – с 23 июня по 10 июля в фойе третьего этажа администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6).


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