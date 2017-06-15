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Игорь Криушенко: С усами я всю жизнь, лет с 15

  • 15.06.2017, 20:43
  • 7,891
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал сравнение себя с солистом группы «Песняры».

Главный тренер жодинского «Торпедо» и сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью «Прессболу» рассказал, что всю жизнь носит усы.

- Один журналист как-то сказал: «У Криушенко чисто белорусская внешность — как у солистов «Песняроў»…

- С «Песнярамi» меня еще никто не сравнивал. Наверное, это из-за усов?.. С усами я всю жизнь, лет с 15. Как первый раз побрился, так и ношу, - сказал Криушенко.


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