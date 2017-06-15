Объявлен конкурс на лучший проект памятника слуцким повстанцам 1 15.06.2017, 20:53

5,358

Работы принимаются до 14 ноября.

Общественный комитет «По увековечению памяти героев Слуцкого восстания» объявляет конкурс проектов памятника. Работы принимаются до 14 ноября, информирует nn.by.

В соответствии с Положением конкурса до 15 июля необходимо подать заявку, форма которой представлена в приложении к Положению. Заявка отправляется по адресу: а/я 485, Минск 220050, на имя Алины Нагорной. Заявку можно отправить на электронную почту: [email protected]

Автор-победитель будет вознагражден гонораром. Все участники конкурса будут представлены на специальной выставке и получат дипломы участников выставки.

Общественный комитет «По увековечению памяти героев Слуцкого восстания» включает в себя известных историков, культурных и общественных деятелей Беларуси, которые поддержали идею создания памятника. В состав комитета вошли Алесь Пушкин, Адам Глобус, Зенон Пазняк, Светлана Алексиевич, Максим Жбанков, Нина Стужинская и другие.

В январе 2017 года активисты инициативы «Дзея» во главе с Алиной Нагорной собрали более 1400 подписей в поддержку идеи установки памятника героям Слуцкого вооруженного восстания.

В ноябре—декабре 1920 г. слуцкие повстанцы боролись за установление и признание Белорусской Народной Республики. Разделенность Беларуси между Польшей и Россией стало основной причиной Слуцкого вооруженного восстания. Во время большевистской-польской войны 1919—1920 гг. Случчина несколько раз переходила от Польши к России, а впоследствии стала нейтральной территорией. Слуцкое ополчение, не желая установления чужой власти, отстаивало свою белорусскую государственность. В ноябре 1920 г. было принято решение защищать Беларусь, несмотря на численное превосходство врага. С 27 ноября по 31 декабря люди с оружием в руках защищали независимость, многие из них погибли.

«Со времени Слуцкого восстания прошло почти 100 лет. Это яркий пример проявления мужества белорусского народа, когда белорусы были вынуждены бороться за свою независимость и который следует помнить», — отмечает Алина Нагорная.

Контактный телефон: +375 (44) 726-72-28.