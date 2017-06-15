закрыть
16 июня 2017, пятница, 0:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Объявлен конкурс на лучший проект памятника слуцким повстанцам

1
  • 15.06.2017, 20:53
  • 5,358

Работы принимаются до 14 ноября.

Общественный комитет «По увековечению памяти героев Слуцкого восстания» объявляет конкурс проектов памятника. Работы принимаются до 14 ноября, информирует nn.by.

В соответствии с Положением конкурса до 15 июля необходимо подать заявку, форма которой представлена в приложении к Положению. Заявка отправляется по адресу: а/я 485, Минск 220050, на имя Алины Нагорной. Заявку можно отправить на электронную почту: [email protected]

Автор-победитель будет вознагражден гонораром. Все участники конкурса будут представлены на специальной выставке и получат дипломы участников выставки.

Общественный комитет «По увековечению памяти героев Слуцкого восстания» включает в себя известных историков, культурных и общественных деятелей Беларуси, которые поддержали идею создания памятника. В состав комитета вошли Алесь Пушкин, Адам Глобус, Зенон Пазняк, Светлана Алексиевич, Максим Жбанков, Нина Стужинская и другие.

В январе 2017 года активисты инициативы «Дзея» во главе с Алиной Нагорной собрали более 1400 подписей в поддержку идеи установки памятника героям Слуцкого вооруженного восстания.

В ноябре—декабре 1920 г. слуцкие повстанцы боролись за установление и признание Белорусской Народной Республики. Разделенность Беларуси между Польшей и Россией стало основной причиной Слуцкого вооруженного восстания. Во время большевистской-польской войны 1919—1920 гг. Случчина несколько раз переходила от Польши к России, а впоследствии стала нейтральной территорией. Слуцкое ополчение, не желая установления чужой власти, отстаивало свою белорусскую государственность. В ноябре 1920 г. было принято решение защищать Беларусь, несмотря на численное превосходство врага. С 27 ноября по 31 декабря люди с оружием в руках защищали независимость, многие из них погибли.

«Со времени Слуцкого восстания прошло почти 100 лет. Это яркий пример проявления мужества белорусского народа, когда белорусы были вынуждены бороться за свою независимость и который следует помнить», — отмечает Алина Нагорная.

Контактный телефон: +375 (44) 726-72-28.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?