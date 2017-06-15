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Сторонники Навального попросили убежища в Украине

  • 15.06.2017, 21:35
Алексей Навальный

Двое россиян заявили, что преследуются спецслужбами России по политическим мотивам.

Утром, 15 июня, в пункте пропуска на границе с Россией двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает liga.net.

При прохождении паспортного контроля россияне сказали, что преследуются российскими спецслужбами из-за связей с оппозиционным к власти Владимира Путина движением Алексея Навального.

Обоих мужчин пропустили через границу в установленном порядке и направили в миграционную службу.

12 июня 2017 года во время антикоррупционных митингов в России задержаны 1200 человек. США призвали Россию освободить задержанных.


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