Со студента-патриота сняли одно обвинение
- 15.06.2017, 22:24
Ивану Ковальчуку все еще инкриминируют статью, связанную с «организацией незаконных вооруженных формирований».
Срок содержания под стражей политзаключенному по «делу патриотов» Ивану Ковальчуку продлен до 21 июля.
- «Обучение и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках» - эту статю Уголовного кодекса сняли, - сказал «Радыё Свабода» брат Ивана Алексей Ковальчук.
25-летнему студенту-архитектору Ивану Ковальчуку все еще инкриминируют статью, связанную с организацией незаконных вооруженных формирований.
8 июня Иван Ковальчук был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО № 1 МВД на Володарского.
По словам брата, после перевода из «американки» у брата настроение улучшилось.