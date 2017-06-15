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Со студента-патриота сняли одно обвинение

  • 15.06.2017, 22:24
Иван Ковальчук
Фото: «Радыё Свабода»

Ивану Ковальчуку все еще инкриминируют статью, связанную с «организацией незаконных вооруженных формирований».

Срок содержания под стражей политзаключенному по «делу патриотов» Ивану Ковальчуку продлен до 21 июля.

- «Обучение и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках» - эту статю Уголовного кодекса сняли, - сказал «Радыё Свабода» брат Ивана Алексей Ковальчук.

25-летнему студенту-архитектору Ивану Ковальчуку все еще инкриминируют статью, связанную с организацией незаконных вооруженных формирований.

8 июня Иван Ковальчук был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО № 1 МВД на Володарского.

По словам брата, после перевода из «американки» у брата настроение улучшилось.


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