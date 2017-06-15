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Премьером Сербии впервые станет женщина

  • 15.06.2017, 22:12

Президент Сербии предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство министру госуправления и местного самоуправления Ане Брнабич. После утверждения ее кандидатуры парламентом Брнабич станет первой женщиной на посту премьера страны, передает ВВС.

«Я верю в то, что она обладает всеми необходимыми навыками и личными качествами. И я убежден, что она будет много работать», - заявил Вучич.

Брнабич поблагодарила президента и заявила, что готова начать работу над формированием правительства.

«Если парламент меня утвердит, я возглавлю правительство со всей ответственностью и преданностью и буду выполнять свою работу с честью и любовью», - пообещала Брнабич.

Большинство в сербском парламенте у сторонников Вучича и партнеров возглавляемой им партии по коалиции. Сама Брнабич не является членом Сербской прогрессивной партии.

41-летняя Брнабич училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла. Пост министра госуправления и местного самоуправления в правительстве Сербии она заняла в августе 2016 года.


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