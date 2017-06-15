Отец Михаила Жизневского: Молодежь будет бороться за нашу свободу 2 15.06.2017, 22:59

Михаил Жизневский

Фото: gomel.today

Отец белорусского Героя Украины уверен, что мужество Михаила Жизневского вдохновит молодежь на борьбу за свободу.

«Дождался ты награды. Лучше бы ты был живой и с нами. Но ничего не поделаешь, такова жизнь. Борьба за свободу. Как ты писал: «Свобода или смерть». Это плохое пророчество, но оно сбылось», - со слезами на глазах показывает медаль на могиле сына отец белорусского Героя Украины Михаила Жизневского.

Два дня назад президент Украины Петр Порошенко принимал родителей Михаила в Киеве. Теперь награда нашла своего героя. Похоронен Жизневский под Гомелем.

«Я чувствую гордость за своего сына. Я чувствую то, что я его не зря воспитала. Дали ему такое воспитание, что он помогал людям», - отметила мать Михаила Нина Жизневская в интервью «Белсату».

22-го января 2014 года погиб от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве, во время столкновений на Евромайдане. Его похороны превратились в многотысячное шествие памяти. На месте гибели установили памятник, ведется работа по приданию улице его имени. Михаилу присвоено звание кавалера ордена Героя Небесной сотни.

В Украине борьба еще не закончилась. Но каждый шаг в ней оценивается высоко. В Беларуси же официально память Михаила Жизневского не почитается. Памятник герою установили общественные активисты - на средства неравнодушных белорусов. Вандалы же сделали на плите оскорбительную надпись... В то же время для гражданского общества место упокоения героя стало местом встреч и памяти. Здесь всегда лежат цветы.

«Это для белорусов значит очень много, потому что по его следам пойдет молодежь. Будут бороться за нашу свободу. У нас люди мало чувствуют свое достоинство», - уверен отец Михаила Жизневского.