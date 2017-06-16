Сенатор Рон Джонсон: США и ЕС должны показать свое лидерство на Балканах 1 16.06.2017, 7:38

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Рон Джонсон

Фото: Getty Images

В борьбе с влиянием РФ в юго-восточной Европе правда – на стороне западного мира.

Сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон в эксклюзивном интервью сербской службе «Голоса Америки» прокомментировал ситуацию на Балканах и американо-российские отношения. «Балканы – теперь мы называем их юго-восточной Европой – сейчас переживают особенный момент в своей истории, – подчеркнул сенатор. – США и ЕС крайне необходимо продемонстрировать свое внимание по отношению к этому региону, показать свою ведущую роль.

Это хороший момент для интеграции в Евросоюз и в западную демократию. Если этого не произойдет, то юго-восточная Европа столь же легко может соскользнуть под власть России. Москва делает все возможное, чтобы дестабилизировать местные власти (…), с тем, чтобы предотвратить их движение в сторону Запада».

Отвечая на вопрос о том, какие практические шаги Вашингтон и Брюссель могут предпринять в борьбе за сердца и умы жителей балканских стран, сенатор заявил: «Мы должны продемонстрировать американское и европейское лидерство, показать, что мы хотим их (балканские страны) интегрировать в наши экономические процессы, и что мы хотим, чтобы они смотрели на Запад, а не на Восток».

«Решение очень простое – внимательно следить за ними, не игнорировать страны, которые хотят свободы, независимости, демократии и которые хотят отказаться от коррупционного наследия Советского Союза», – пояснил законодатель.

Сенатор отметил, что укрепление торговых связей и оказание помощи в борьбе с коррупцией откроют двери для инвестиций Запада. «Во время моего недавнего визита я неоднократно подчеркивал, что единственная возможность инвестиций из США обусловлена искоренением коррупции в правительстве», – подчеркнул он.

На этой неделе стало известно о новых законодательных инициативах Конгресса в вопросе о продлении санкций в отношении России – несмотря на оппозицию в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, поставит ли президент Трамп свою подпись под этим документом, сенатор Джонсон выразил осторожный оптимизм.

«Мы должны четко дать России понять, что она не может продолжать движение по этому пути агрессии, усилий по дестабилизации и вмешательства в демократические процессы во всем мире, включая США, – отметил законодатель. – К сожалению, Россия не пожала протянутую руку Запада, предлагающего интеграцию в свое сообщество и дружбу. Интеграция в наши экономики, в экономики Запада, была бы выгодна российскому народу. Мы должны послать четкий сигнал – единственной реакцией на агрессию будет сила и решительность».

В ходе беседы сенатор прокомментировал 75-летие «Голоса Америки», начавшего вещание в 1942-м году – в разгар Второй мировой войны – остановившись на его целях и задачах в современном политическом контексте. «Россия продолжает кампанию дезинформации и пропаганды, которая невероятно эффективна, – подчеркнул Рон Джонсон. – Один из компонентов борьбы с этой кампанией – правда, которую несет «Голос Америки». Его вещание должно оставаться одним из приоритетов в борьбе Запада с пропагандой России. Правда – на нашей стороне».