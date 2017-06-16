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Деревня, где коты предпочитают «Spiegel», а шапка может читать мысли

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  • 16.06.2017, 7:55
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Как минчанка открыла уникальный музей на Браславах.

Не каждая деревня может похвастаться собственным музеем, а вот Даньки из Браславского района могут! Чудес здесь вообще очень много: говорят, что местные коты читают «Spiegel» вместо того, чтобы ловить мышей, и даже обыкновенная с виду фуражка может оказаться настоящим артефактом, пишет vkurier.by.

Волшебство начинается еще на въезде, когда на глаза нам попадается табличка, что в Даньках находится «Музей кота Брасика». Часто вы встречали музей в белорусской глубинке? Уверены, не чаще, чем кинотеатр.

Автор идеи местного туристического центра – творческая Елена Новицкая, про себя она скромно рассказывает:

Брасик, глава семейства Брасиков предпочитает читать “Spiegel”. Фото Анастасии Вереск

«Я не дизайнер, даже колобок не нарисую! Но у меня внутри живет сумасшедшее желание что-то делать и любовь к моей стране, которую я обожаю, к Браславскому краю, в который я влюбилась с 18 лет. Я сама из Минска, но уехала сюда и живу тут уже шестой год»

Когда-то Елена работала в провинции Канады, на Острове Принца Эдуарда, где и вдохновилась идеей создания местной достопримечательности.

Елена Новицкая. Фото Анастасии Вереск

«Эта провинция поднимала себя необычным образом. У них есть история «Энн из Зелёных Мезонинов», что-то вроде наших «12 месяцев». Местные жители сделали ее героиню своим талисманом, туристы охотно ездят туда и скупают все: чашки, носочки, тарелочки и другие сувениры. Вот и я тоже задумала такую достопримечательность. Наша арт-студия называется «Хозяин дома». А «Музей кота Брасика» от названия «Браслав», да и местность тут деревенская, в озере рыбка все время есть. А где рыбка – там и котик. Так был задуман талисман – Брасик. Ведь Браслав тоже мог бы свой бюджет так поднять! Жаль, что официальные структуры у нас, видимо, не совсем готовы к креативу»

Дизайн продуман до мелочей. Фото Анастасии Вереск

Музей интерактивный, работает круглосуточно и совершенно бесплатно. Здесь можно прикупить сувениры, например, увезти с собой одного из Брасиков. Идеи для студии Елена придумывает сама, а помогает их воплощать настоящий Мастер своего дела.

Юмор, множество мягких котов и тепло настоящего деревенского дома – вот вам приятные впечатления для семейного отдыха. Хочется, конечно, чтобы весь белорусский туризм был таким же уютным, креативным и добрым.

Сувенирный Брасик был придуман как талисман города. Фото Анастасии Вереск

Елена также поделилась c журналистами советом:

«Всей своей деятельностью, всем этим я хочу сказать вам: не бойтесь ничего начинать сначала! Я – дитя асфальта, я никогда не знала, как все садится, растет, и вот мы приехали сюда и из чего было слепили этот домик. Никогда не бойтесь ничего начинать, это классно, здорово, интересно!»

Мастер воплощает фантазии в реальность. Фото Анастасии Вереск

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