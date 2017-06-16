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Власти позарились на валютные счета белорусов

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  • Сергей Жбанов, «Белгазета»
  • 16.06.2017, 8:16
  • 9,198
Источник: cartoon.kulichki.com

Государство будет забирать себе 15 долларов из каждой сотни.

Нацбанк продолжает зачищать белорусскую экономику от «инвалютной скверны». 7 июня национальный банковский регулятор сообщил, что с 1 июля 2017г. будет повышен норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов (ФОР) от привлеченных средств в иностранной валюте (с 11% до 15%). Данное решение, согласно опубликованному пресс-релизу, принято в целях дальнейшей дедолларизации экономики.

Стремясь придать своим действиям комплексный характер, Нацбанк заодно оповестил о том, что прекращает выдачу новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физлиц, предусматривающим страхование жизни, в т.ч. страхование дополнительной пенсии. Однако данная мера лишь гарнир к главному блюду - изменению норматива резервирования в ФОР, которое «будет способствовать повышению привлекательности сбережений в белорусских рублях по сравнению с валютными сбережениями».

Должен же белорусский рубль когда-нибудь стать основным общенациональным средством не только платежа, но и сбережения средств, заработанных непосильным трудом? Видимо, да. Но в очень далекой перспективе, поскольку достижения в этой области хоть и есть, но очень скромные.

Согласно информации, содержащейся в пресс-релизе, в мае 2017г. доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 69,3% с 75% в мае прошлого года. Поэтому Нацбанк утверждает, что «уровень долларизации национальной экономики Республики Беларусь заметно снизился». В то же время приведенные в сообщении данные свидетельствуют о том, что такие твердые валюты, как доллар и евро были и остаются основными инструментами народных сбережений в стране.

Но у Нацбанка есть и другие довольно веские основания для интенсификации процесса зачистки банков от инвалюты, по традиции хранящейся населением на депозитных счетах. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, сохранить стабильный канал для пополнения государственных золотовалютных резервов (ЗВР); во-вторых, в целях получения дополнительных валютных ресурсов, остро необходимых для погашения внешнего госдолга, а также ради дедолларизации, позволяющей повысить степень управляемости денежно-кредитной массой через манипуляции с базовыми процентными ставками.

У финансовой долларизации, как известно, две стороны - кредиты и депозиты, номинируемые в иностранной валюте. И прогресс в решении данной проблемы более заметен в сфере депозитов. Дела с кредитами, согласно статистике Нацбанка, обстоят не столь хорошо. С начала т.г. сумма валютных требований банков к резидентам даже возросла с 55,6% до 56,1% по состоянию на 1 мая. За 4 месяца доля проблемных активов банков в общей сумме активов увеличилась с 12,8% до 14,2%. Причем по сумме проблемные активы были заметно больше, чем рублевые заимствования хозяйствующих субъектов.

В свете этих обстоятельств становится понятным, отчего Нацбанк не ограничился на этот раз сокращением размера ставки рефинансирования, которая с 14 июня будет снижена на 1 п.п. - до 13% годовых. Преодолеть рост инвалютной кредитной массы регулятор решил с помощью самого грубого инструмента монетарной политики - повышения норматива отчислений в ФОР. Иначе говоря, путем принудительного изъятия у банков некоторой части накопленных ими валютных резервов. Теперь из каждых $100, вложенных населением на депозитные счета, банкам придется безвозмездно (т.е. даром) перечислять в Нацбанк уже не $11, а $15.

Вот поэтому и срабатывает правило: чем выше норма резервов по инвалюте, тем меньше таких кредитов будет выдано банками. Причем, в то время как инвалютные кредиты станут дороже для хозяйствующих субъектов, рублевые кредиты подешевеют после снижения ставки рефинансирования. И пусть доля проблемных рублевых кредитов сегодня выше, чем валютных, но зато снизятся валютные риски для банковской системы, где рублевой ликвидности накоплено в избытке.

В этом решении есть еще один приятный момент для властей. Поскольку повышение норматива отчислений в ФОР неизбежно вызовет снижение процентных ставок по валютным депозитам и адекватное повышение ставок по кредитам для юрлиц, то повысится заинтересованность банков в приобретении государственных валютных облигаций. Валюта, инвестируемая банками в гособлигации, будет использована как в целях увеличения ЗВР, так и для аккумулирования дополнительных ресурсов, направляемых на погашение внешнего госдолга.

Коммерческие же банки после выполнения повышенных обязательств останутся в явном проигрыше - рентабельность их деятельности снизится после роста норматива отчислений в ФОР или, если угодно, своеобразного налога на определенный вид банковских валютных пассивов. В этой истории население, а именно та его часть, которую принято называть вкладчиками, просто случайно попало под очередную раздачу, поскольку именно они являются основным поставщиком инвалюты как для банков (более 30% пассивов), так и для государства.

Если бы за четверть века действующая власть научилась привлекать прямые иностранные инвестиции или нашла иные более существенные источники валюты, кроме средств населения на депозитных банковских счетах, то, возможно, и не было бы нужды в столь резком повышении норматива обязательных резервов. Мера эта, надо признать, вынужденная, поскольку бесталанные власти нашего социально ориентированного государства так и не научились удовлетворять государственные потребности без ущемления интересов банков и населения.

Сергей Жбанов, «Белгазета»


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