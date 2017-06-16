Каков хан – такова и орда 7 Кирилл Живолович, «Белгазета»

16.06.2017, 8:23

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Михаил Орда

Рассуждения официального профсоюзного вожака о 48-минутном рабочем дне – это уже слишком даже для Беларуси.

Даже успевшие повидать в своих жизнях двухдневную рабочую неделю и прочие прелести промышленной разрухи граждане задумчиво почесали затылки, когда узнали, что на одном из столичных предприятий рабочий день длился 48 минут.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда на прошлой неделе был настолько встревожен условиями труда для рядового белоруса, что в порыве заботливого беспокойства о народе абстрактно пожурил отечественных нанимателей: «Из-за размытости формулировок работодатели порой, мягко говоря, безобразничают». И тут же выдал наглядный пример, который затмил своей возмутительной несуразностью все остальные заявления профсоюзной «шишки»: «В прошлом году на одном минском заводе 110 работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут. С 8.00 до 8.48. Соответственно, и зарплата - копейки. Таким образом человека толкают к увольнению по собственному желанию без всяких выплат. Подобным комбинациям надо ставить заслон».

Поставить заслон 48-минутному рабочему дню - это задача вполне государственного масштаба и как раз по силам заявителю. Преемник не менее инициативного Козика, выпускник ветеринарного института Михаил Орда любит демонстрировать свою идеологически выверенную преданность. Он делал это не раз во главе молодежной организации и в парламенте, нещадно критиковал карту поляка и громогласно обвинял Запад в мировой диктатуре. Так что член вертикали он проверенный и надежный, такие попусту рта не открывают и ради красного словца примеры не приводят. Он и про воскрешение трудовых соревнований не так давно демагогию развел не зря - грамотами и значками работников вознаграждать выходит всяко дешевле, чем деньгами.

Профсоюзный вожак точно знает, куда клонить и о чем вести речь. Не прошло ведь еще и месяца с момента рабочей встречи, на которой инициативы ФПБ были поддержаны главным специалистом во всех отраслях страны. Да еще и с таким многообещающим резюме по итогам встречи: «Еще раз подчеркиваю: я буду значительное внимание уделять развитию профсоюзного движения. Это наша опора и моя как президента».

Но было бы не менее интересно узнать, как по профсоюзной линии оценивают катастрофическую ситуацию на рынке труда в стране. Недавно были опубликованы данные о списочной численности работников предприятий и организаций, где цифры указывают на крайне печальную тенденцию: еще 5 лет назад общая списочная численность работников Беларуси составляла 4129005 человек, а к концу прошлого года цифра снизилась до 3850878 человек. За пятилетку численность работников сократилось почти на 300 тыс. человек.

К профсоюзному деятелю есть и другие интересные вопросы. Например, о том, что расходы на профсоюзный спорт постоянно растут и заметно опережают рост обесценивающейся средней зарплаты по стране. Из открытых источников можно узнать о том, что непрофильные расходы ФСЗН на профсоюзный спорт, на санаторно-курортное лечение и на администрирование фонда растут быстрее всех пенсий и пособий. В прошлом году расходы на выплату пенсий возросли на 5%, а суммарные расходы на профсоюзный спорт и санаторное лечение - на 14%.

У работников многих отраслей и предприятий найдутся актуальные темы для обсуждения с главой профсоюзов. Но опытный Михаил Орда предпочитает не касаться вопросов, на которые не имеет убедительных и адекватных ответов. Такие люди чуют, когда можно резво скалиться, когда лучше в сторонке отмолчаться, а когда допустимо высказываться полунамеками. Ведь никто так и не узнал, на каком именно минском предприятии додумались до рабочего дня протяженностью в 48 унизительных минут. Не узнаем мы и о том, почему профсоюзный спорт обходится столь дорого. Зато еще услышим множество новых угарно-патриотических частушек и увидим блестящее раболепие в глазах льстивых угодников. Они будут из последних сил тужиться, сочинять абсурдные распоряжения, принимать безответственные решения и вечно искать вокруг себя виноватых в 48-минутном рабочем дне и остальных бедах. Признавать собственные просчеты и брать ответственность на себя они не приучены. Каков хан - такова и орда.

Кирилл Живолович, «Белгазета»