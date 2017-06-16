Почему Лукашенко напугали «беспилотники НАТО»? 11 16.06.2017, 8:37

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Фото: Sasha Gusov

Риторика диктатора может означать согласие на «мягкую оккупацию» Беларуси Россией.

«На западном направлении белорусская и российская армия действуют как единое целое». Так Александр Лукашенко видит действия белорусской и российской армий сейчас и в будущем. От этого, по мнению главы Беларуси, зависит безопасность всех стран-участниц ОДКБ. Мол, времена тревожные, а на западных границах «союзного государства» все больше натовских солдат и техники, говорится в репортаже «Белсата».

Ответом на такое положение должны стать российско-белорусские учения «Запад 2017»

Правитель во время встречи с секретарями советов безопасности стран-участниц ОДКБ на упреки ответил упреками в сторону соседей, входящих в НАТО.

«Ладно армия, но там находятся самые современные беспилотные летательные аппараты. Я, когда увидел на снимках эти беспилотники.., они огромные, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?», – отметил Александр Лукашенко.

Официально главный акцент во время учений будет сделан на задаче защиты «союзного государства». Однако в мае Министерство обороны Литвы сообщило, что располагает данными, согласно которым во время российско-белорусских учений, вероятнее всего, будут симулировать наступление на соседние страны-члены НАТО.

Такая перспектива вызвала обеспокоенность на Западе

Там открыто говорят: учения могут отрицательно повлиять на безопасность в Европе, а также привести к провокациям. А в Беларуси звучит вопрос: на западном ли направлении следует искать настоящего врага, и почему на самом деле НАТО вынуждено расширять присутствие у соседей Беларуси Балтии и Польши.

«Это было вызвано агрессивной политикой России в отношении своих соседей, аннексией Крыма и Донбасской авантюрой. На этом фоне прежде всего страны Балтии забеспокоились о своем будущем и потребовали от НАТО конкретных действий», – считает политический обозреватель Виталий Цыганков.

Несколько дней назад Александр Лукашенко пообещал, что учения «Запад-2017» проведут масштабно и серьезно. Согласно ранее озвученным данным, в нашу страну прибудет приблизительно 3000 российских солдат и 300 единиц военной техники.

Под видом российско-белорусских учений может произойти оккупация

Белорусско-российские учения «Запад 2017» пройдут с14 до 20 сентября. Пространственный размах военного события однозначно впечатляет – от Кольского полуострова до Беларуси. Обвинения и критику «Запада 2017» в Кремле назвали «проявлением русофобии».