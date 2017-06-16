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Максим Талейко: Где берут таких судей? Какой-то цирк!

  • 16.06.2017, 8:43
  • 3,081

Полузащитник «Крумкачоў» прокомментировал потасовку в концовке матча со «Слуцком».

О том, что происходило на поле, Максим Талейко рассказал изданию tribuna.com:

– Потасовка в конце матча? Это эмоции, которые нужно было отдать в игре, а не в этой стычке. Шикавка падает, потом его толкает вратарь (Борис Панкратов – прим. Tribuna.com)... Что, мы должны были стоять? Считаю, сделали правильно, когда начали заступаться за него. Бились друг за друга, доказали, что у нас нормальный коллектив, а не какая-то фигня.

Если честно, не понимаю, где берут таких судей! Как так можно? Он сначала показал мне желтую карточку, потом отменил ее, а потом снова дал. Человек был в какой-то запаре! Какой-то цирк! Вообще, нормально, когда судья говорит: «Закрой рот? Вы задолбали трындеть?» Извините меня, но как так можно?

Матч обслуживал Андрей Василевич.


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