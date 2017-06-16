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Шесть популярных символов, про историю которых все забыли

  • 16.06.2017, 9:09

Как время меняет значение некоторых вещей.

Вокруг нас существуют сотни и тысячи обозначений, которые мы видим каждый день. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся, откуда возник тот или иной знак и правильно ли мы вообще его применяем.

AdMe.ru решил в этом разобраться и собрал 6 известных символов, истории которых знают далеко не все.

Палец вверх и палец вниз

Жест пришел к нам из Древнего Рима. Из фильмов мы знаем, что палец вверх — символ пощады, вниз — смерти. Вот только все наоборот. Палец вверх означал «вытащить меч и свершить приговор», а вниз — «убрать меч в ножны». Ошибка произошла из-за того, что мы ассоциируем направление вниз как негативное действие, поражение.

Корона

Первые короны появились во времена Древнего Рима и Древнего Египта в виде цилиндров и диадем. Это символ власти, который возвышался над правителем и одновременно возвышал его над окружающими. Во многих религиях корона — знак высших сил, посланных человеку. Поэтому и считалось, что коронованный избран самим богом. Форма знакомой нам короны — это подобие света или нимба, которые изображали на картинах Средних веков.

Образ ниндзя

Основным оружием ниндзя был шпионаж, поэтому они не одевались в черное и не носили маски, как мы привыкли видеть в фильмах. Эти воины выглядели как обычные люди и могли притвориться кем угодно, что позволяло им быть «невидимыми». Представление о ниндзя как о воинах в черном одеянии и с закрытым лицом появилось из-за того, что никто не знал, как они выглядят, они были словно тень.

Карта джокера

Джокер — это специальная карта, которая может играть роль любой другой карты.

Известны две интересные версии его происхождения:

Джокер мог прийти к нам из немецкой карточной игры juker (юкер) почти 200 лет назад. Это была самая сильная карта в колоде, которую мог вытянуть игрок.

Изображение дурака использовалось в картах Таро. Дурак — чистый лист, потому что он может стать кем угодно и пойти куда захочет. Выпадение этой карты считалось хорошим знаком и символом начала больших жизненных перемен.

Красная звезда

Красная звезда известна всем как символ Красной армии. Она обозначала 5 пальцев на руке каждого рабочего, которой строится будущее. Также это символ объединения всех 5 континентов под одним началом. Само изображение звезды имеет более древнюю историю и обозначает 5 чувств, развитых у человека.

Символы PlayStation

Символы и цвет кнопок на джойстике известной приставки PlayStation также имеют собственное значение. Зеленый треугольник — это направление, в котором смотрит игрок. Квадрат — лист бумаги или документ как символ справочника. Красный круг — японское обозначение слова «да», а крест — «нет».


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