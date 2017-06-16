Беларусь стоит на пороге больших перемен 1 16.06.2017, 9:25

Белорусы во время весенних акций протеста успешно сдали экзамен на единство.

Гродненский координатор Белорусского Национального Конгресса Сергей Веремеенко подвел политические итоги Белорусской весны 2017 года. В статье для сайта Белорусского Национального Конгресса bnknews.org он рассказал, о том, чем запомнились протесты, которые начались с Марша рассерженных белорусов в Минске и прокатились по всей стране:

- Первый, главный, результат этой весны – приостановление декрета №3. Лукашенко фактически сам организовал протест, выдав противозаконный акт. И сам же его отменил. Но под давлением общества, которое возглавила, как он говорил раньше, «никому не нужная оппозиция». Зачем было против нее выставлять войска и спецтехнику 25 марта? Ответ прост: правитель боится сопротивления простых людей. Так называемые «тунеядцы» - это уже не «пятая колонна» и не «националисты-БНФвовцы». Диктатор залез к ним в карман, но в итоге сильно поплатился. В результате люди требовали его отставки, причем, часто под национальными символами.

Голодный желудок заставил белоруса включить мозг. Граждане начали понимать, что политика, экономика и те же «выборы», которые раз за разом фальсифицируются - взаимосвязанные вещи. Не могут хорошо функционировать руки и ноги, когда голова больна. «Мы народ спокойный, но в битвах дикий», как поют Dzieciuki.

Так получилось, что изоляция всех лидеров демократических сил Гродненщины только навредила властям. Например, 15 марта люди вышли, было более тысячи человек, а возглавил протест Александр Лаврентьев - простой человек, повар c мегафоном и флагом, который повел гродненцев к горисполкому. Власти отступили, так как ответов на простые вопросы у них нет. Нет ответов даже у милиционеров, которых власти обманули, отправляя под сокращение после 17-18 лет выслуги.

Цугцванг - очень хорошая характеристика таких действий. Что Лукашенко не сделает - все к худшему. И вот уже у меня, «суточника», охранники спрашивают: «А что делать?». А сокамерники буквально с первых минут разговора встают на нашу сторону. Ведь «такого беспредела не должно быть», поскольку «видишь, а мы этого не знали», так как тюрьма не должна превращаться в место для пыток.

Второй результат протестов. Как член Рады БХД и Рады БНК, отмечаю, что оппозиция во время весенних акций сдала экзамен на единство. Беларусь давно не видела, когда все - от левых до правых - выходят одной колонной. Единства нации на почве белорусскости всегда боялись как оккупанты, так и антинародная власть. Кстати, в регионах с единством демократов проблем никогда не было. Ведь здесь все понимают, что проблемы соседа - это наши общие.

Третий результат протестов. С «овцы» наконец сорвали шкуру. Весь мир вспомнил старую сказку, узнав в фальшивом баране-волке, который пытался выдавать себя за вождя послушного стада. Но оказалось что правитель - вовсе не миролюбивый баран, а граждане - не стадо.

Четвертый результат. Инициатива переходит в регионы. Здесь идет речь не только о областных центрах. Вы только посмотрите, что делалось, например, в Орше, Барановичах, Рогачеве...

Пятый результат - неожиданный. Со мной начинают здороваться в гродненских магазинах случайные люди, которых я раньше не знал. Я каждому из них говорю, что протест - наше общее дело, каждый может брать инициативу. Это нормальная ситуация в настоящем гражданском обществе, которой нам так не хватает, но которая неизбежно будет, если мы, конечно, не уступим.

Гродно сейчас - это город рассерженных белорусов. Среди рабочих растет недовольство зарплатами, которые снижаются в отличие от доходов руководства предприятий. Люди поняли, что чтобы что-то получить, надо что-то делать. Отсидеться не удастся. Очевидно, что впереди большие перемены. Но как мы пройдем через них - через горе, войну, очередное разорение, или более цивилизованным путем, зависит от всех нас.