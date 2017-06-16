Кто из детей белорусских богачей остался в семейном бизнесе 1 16.06.2017, 9:34

Как готовят себе преемников владельцы крупнейших отечественных компаний.

В последние годы в руководстве известных белорусских частных компаниях происходит смена поколений. Наследники одних отечественных олигархов уже взяли бразды правления бизнесом в свои руки, дети других богачей пока лишь набираются управленческого опыта.

Эксперты «Завтра твоей страны» выделили нескольких ярких персон нового поколения в крупных семейных компаниях.

Людмила Антоновская

Работала в компании «Полимастер», основанной ее отцом Александром Антоновским. По ее словам, никогда не рассчитывала, что займет главный пост в семейном бизнесе. Однако возглавить компанию ее вынудили трагические события: сначала смерть отца, потом брата.

В настоящее время Людмила Антоновская является владелицей 94% доли в одном из крупнейших в мире производителей оборудования радиационного мониторинга и контроля.

Сергей Чиж

Старший сын одного опального ныне Юрия Чижа. Выпускник University College London и Оксфордского университета стал совладельцем в ряде компаний холдинга «Трайпл», а в 2013 году вошел в наблюдательный совет Минского завода игристых вин.

В сложном для «Трайпла» 2016 году, когда его основной владелец Юрий Чиж оказался в заключении, Сергей Чиж с переменным успехом пытался урегулировать отношения с кредиторами и поставщиками. В мае 2016 года он стал председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Динамо-Минск», а с 1 февраля этого года официально является генеральным директором «Трайпла».

Павел Мартынов

Сын единственного сенатора-бизнесмена Николая Мартынова, уже достаточно долгое время работает в отцовском обувном холдинге «Марко». Павел Мартынов возглавляет фабрику «Сан-Марко».

Ранее отцу помогала по бизнесу и его дочь Раиса. Но она вышла замуж и уехала в США.

Виталий и Юрий Яцуки

Давно работают в отцовской компании «Виталюр». Символично, что название предприятия, основанного в 1995 году Александром Яцуком, происходит от имен его наследников.

Сергей Шигалов, Диана Курило-Шигалова, Максим Прокопович

Представители второго поколения владельцев Торгового дома «Ждановичи» были введены в бизнес при жизни своих родителей. После ухода основателей крупнейшего в стране торгового комплекса Евгения Шигалова и Михаила Супруновича они стали его собственниками и сейчас занимаются реструктуризацией бизнеса, а также модернизацией рынков.

Алексей Адамович

Отвечает за финансовые вопросы в компании отца. Адамович-младший является заместителем директора по финансовым вопросам «Комфарма»: одного из крупнейших дистрибуторов лекарств в Беларуси. Его отцу Владимиру Адамовичу ранее принадлежал завод «Лекфарм», в настоящее время он инвестирует в новое производство: «АмантисМед».

Сергей Цыбулин

Сын одного из первых банкиров Беларуси Валентина Цыбулина. Он начинал в РРБ-Банке, который в прошлом году вновь стал полностью семейным бизнесом (Валентин Цыбулин выкупил доли у Европейского банка реконструкции и развития и немецкой компании DEG). Сейчас Сергей Цыбулин является членом совета директоров РРБ-Банка.

Вадим Аванесов

Один из ключевых топ-менеджеров дистрибуционно-розничного холдинга, которому принадлежат магазины «Соседи», пиццерии «Темпо-пицца», сеть ресторанов «Васількі» и «Суши-Весла». Вадим Аванесов – сын одного из основателей и совладельцев этого холдинга Александра Аванесова.