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Соседи обогнали Беларусь в глобальном рейтинге инноваций

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  • 16.06.2017, 9:47

За два года Беларусь потеряла в рейтинге 35 позиций.

В Глобальном инновационном индексе — 2017 (Global Innovation Index-2017) Беларусь по сравнению с 2016 годом потеряла 9 позиций. По сравнению с 2015 - аж 35 мест.

Если в Global Innovation Index-2015 Беларусь занимала 53-е место, в Global Innovation Index-2016 - 79-е, то в рейтинге 2017-го года, опубликованном на текущей неделе, Беларусь находится на 88-й позиции. Это худший показатель нашей страны в данном индексе за последние пять лет, пишет thinktanks.by.

Слабыми местами Беларуси составители индекса признали нормативно-правовую базу, в частности, верховенство права, недостаточную эффективность логистики, НИОКР, вопросы кредитования, незначительные венчурные сделки, слабые инновационные связи и другие проблемы.

К сильным сторонам Беларуси составители рейтинга традиционно относят такие показатели, как простота открытия бизнеса, образование, в том числе высшее, процент квалифицированных работников, процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, количество патентов и сертификатов.

Лидерами рейтинга, как и год назад, стали Швейцария и Швеция. На третьей строчке - Нидерланды.

Также в десятку наиболее инновационных стран вошли: США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, ФРГ и Ирландия.

Отметим, что у Беларуси в индексе инноваций - самая худшая позиция среди стран-соседей. В частности, Латвия находится на 33-й строчке в рейтинге, Польша - на 38-й, Литва - на 40-й, Россия - на 45-й, Украина - на 50-й позиции.

Соседями Беларуси в Global Innovation Index-2017 являются Индонезия и Ботсвана.

Всего в рейтинге 127 стран. На последней его строчке находится Йемен.

Глобальный инновационный индекс публикуется еже годно с 2007 года. Его готовят Корнельский университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и количества патентных заявок до объема расходов на образование.

Все показатели, по которым составляется рейтинг, объединены в семь основных групп: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, уровень развития рынка, уровень развития бизнеса, результаты в области знаний и технологий, результаты творческой деятельности.


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