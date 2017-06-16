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Бывшего шкловского начальника посадили

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  • 16.06.2017, 9:59

Старший лейтенант брал взятки с осужденных в колонии.

7 лет усиленного режима получил шкловчанин за взятки от осужденных, сообщила старший помощник прокурора Шкловского района Наталья Шлямнева.

6 июня 2017 года вступил в законную силу приговор суда Шкловского района от 14 марта 2017 года в отношении гр-на М, сообщает сайт 6tv.by.

Этот гражданин, проходя службу в органах внутренних дел в должности начальника отряда отдела исправительного процесса исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, в период с января по ноябрь 2015 года как по просьбам осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии, так и по собственной инициативе доставлял на охраняемую территорию исправительной колонии и передавал на территории учреждения осужденным мобильные телефоны, планшетные компьютеры, цифровые проигрыватели (плееры), гарнитуру к ним, SIM-карты, карты памяти, туалетную воду, иностранную валюту, алкогольные напитки и медикаменты, запрещенные к использованию осужденными в учреждении.

Он же с апреля по октябрь 2015 года неоднократно принимал в качестве взятки от осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, их родственников и знакомых денежные средства и материальные ценности.

Приговором суда Шкловского района по ч.1 и ч.2 ст.430, ч.1 ст.71, ч.2 ст.426, ч.2 и ч.6 ст.72 Уголовного кодекса Республики Беларусь гр-ну М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет, с лишением специального звания – старший лейтенант внутренней службы.


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