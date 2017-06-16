Белорусский легкоатлет выиграл бронзу в Бриллиантовой лиге в Осло
- 16.06.2017, 10:06
Павел Селиверстов оказался одним из лучших по прыжкам в высоту.
В Осло состоялся этап «Бриллиантовой лиги», сообщает tribuna.com.
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Мужчины
Прыжки в высоту
1) Мутаз Баршим (Катар) – 2,38
2) Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29
3) Дерек Друин (Канада) – 2,25
3) Павел Селиверстов (Беларусь) – 2,25
Женщины
100 м с барьерами
1) Памела Дуткевич (Германия) – 12,73
2) Кристи Кэстлин (США) – 12,75
3) Изабель Педерсен (Норвегия) – 12,75
4) Алина Талай (Беларусь) – 12,90