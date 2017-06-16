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Белорусский легкоатлет выиграл бронзу в Бриллиантовой лиге в Осло

  • 16.06.2017, 10:06
Павел Селиверстов

Павел Селиверстов оказался одним из лучших по прыжкам в высоту.

В Осло состоялся этап «Бриллиантовой лиги», сообщает tribuna.com.

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Мужчины

Прыжки в высоту

1) Мутаз Баршим (Катар) – 2,38

2) Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29

3) Дерек Друин (Канада) – 2,25

3) Павел Селиверстов (Беларусь) – 2,25

Женщины

100 м с барьерами

1) Памела Дуткевич (Германия) – 12,73

2) Кристи Кэстлин (США) – 12,75

3) Изабель Педерсен (Норвегия) – 12,75

4) Алина Талай (Беларусь) – 12,90


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