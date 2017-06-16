Министр охраны окружающей среды Литвы о БелАЭС: Вы строите, а мы «роем окопы» 6 16.06.2017, 10:37

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Кястутис Навицкас

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Кястутис Навицкас рассказал, как Вильнюс будет реагировать на строительство Островецкой АЭС.

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас дал большое интервью tut.by на тему, могут ли Минск и Вильнюс сдвинуть с мертвой точки разногласия по БелАЭС.

— Какие есть рычаги заставить Минск приостановить строительство?

— Мы знаем, что это проект делался под экспорт. Мы хотим, чтобы он перестал быть привлекательным экономически. Мы знаем, что этот проект не белорусского правительства, а Росатома — и технологии, и кредиты. Так это уже геополитика. Мы влияем на что можем влиять.

— Такие же проекты Росатом реализует в Венгрии и Финляндии, это вроде бы никого смущает…

— Это невозможно сравнивать, там они придерживаются высоких европейских стандартов: от подборки места, до технологий — потому что в Евросоюзе никто уже не шутит про ядерную безопасность. Это не смешно.

— Лично вы всерьез верите, что Минск приостановит строительство?

— Лично я верю. Я верю в здравый смысл. Я верю, что люди в Беларуси неглупые, белорусское общество понесло большие потери в Чернобыле. Был не один прецедент, когда станции строились полностью, но не запускались в работу.

— Как выйти из переговорного тупика, через какие каналы и площадки?

— На сегодняшний день я предпосылок к этому не вижу. Ситуация в Литве такая: вы строите, а мы «роем окопы». Защищаемся. Вы используете все легальные инструменты, и мы делаем то же самое.