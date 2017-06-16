Транспортный коллапс на Варшавском мосту 1 16.06.2017, 10:44

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Очередь на «Варшавку» в отдельные дни растягивается почти до монастыря, а на изнурительном километре нет ни освещения, ни туалетов, ни буфетов.

Ситуация на границе иногда доходила до точки кипения: водители выясняли отношения не бумагами – кулаками. Госавтоинспекция приезжала к погранпереходу разруливать дорожные конфликты и ДТП. А вопрос с минимальными удобствами для водителей (туалетами, освещением, общепитом и т.д.) до сих пор не решен. Как и непонятно, кто виноват и кто отвечает, пишет vb.by.

На самом деле подъездная к погранпереходу территория – территория города. И решение горисполкома на этот счет уже существует. Была немного расширена проезжая часть, установлено ограждение, не позволяющее самым хитрым «срезать» пол-очереди. До 1 июля силами Брестского ДЭП вроде бы должно появиться освещение, а на обочинах – хотя бы биотуалеты.

Но водители все равно жалуются, ведь очереди не должно быть в принципе. Ведь как хорошо рассказывал по телевизору бывший главный пограничник генерал Мальцев – мол, электронная очередь все отрегулирует – заплати 10 долларов и приезжай в назначенный час, и тебя уже ждут. А для самых-самых ввели специальные пропуска за 1200 долларов в год. И если отбросить тех, кто с пропусками, и тех, кто по электронной очереди, то с учетом огромного количества каналов на погранпереходах и простым смертным мучиться вроде как не придется. Но гладко было на бумаге и чуть-чуть в интернете...

За развернувшейся с недавних пор войной электронных «билетов» и пропусков многие забывали про «живую» очередь. А ведь именно она ожидает на границе дольше всего. К вечеру понедельника жаждущих пересечь границу – порядка 100 машин. Наших номеров и польских – примерно поровну. Поляк Марек искренне недоумевает, почему переход границы с учётом его родной стороны занимает иногда 8-10 часов. «Белорусские пограничники вроде и работают хорошо, но ждать приходится долго, – говорит польский гость. – Я вообще не понимаю, почему у вас ввели электронную очередь, ведь раньше проехать было гораздо проще. И почему электронная очередь должна тормозить тех, кто стоит в обычной? Ведь какой шикарный переход за деньги Евросоюза построили, для чего?»

Брестчанка Светлана стоит в живой очереди уже второй час и почти подъехала к заветному шлагбауму. «Сегодня еще хороший день, – замечает она. – У поляков не «коммерческая» смена, очень мало их стоит в очереди (хотя ближе к «хвосту» пробки польских номеров становится всё больше. – прим.). А иной раз на границе стоим и по 12 часов. Или приезжаем в Польшу поздно вечером, когда уже все магазины закрыты. Почему не пользуюсь электронной очередью? Я езжу не так часто, чтобы платить. 10 долларов – небольшая сумма для тех, кто на границе зарабатывает. Но для остальных платить нет смысла».

Заметив журналистов, многие водители, уставшие от часового сидения за «баранкой», оживленно выглядывают из окон. «Вы из газеты, да? Правильно, надо об этом написать!» – вторят они друг другу. Говорить на диктофон и под фото многие отказываются – «а вдруг визы лишат»? Евгения, водителя со стажем, в это время волнует другой вопрос.

«Это вы еще в удачное время подъехали, – замечает мужчина. – Пробка небольшая, а в иные дни идет аж до развилки на монастырь. Где поставили ограждение, там дорогу расширили, можно постоять. Но люди лезут на одну сторону, никого не пропуская. В итоге получается затор в обоих направлениях. Кому надо в крепость – сигналят, ругаются. Страшно подумать, что тут будет, если кому-то в очереди станет плохо или коротнет и машина загорится, не дай Бог. Спасатели сюда просто не проедут. Считаю, обочину необходимо делать хотя бы до развилки. Или каким-то образом перенаправлять очередь в сторону Варшавского шоссе, там территория позволяет стоять, как в былые годы стояли люди».

Директор КУП по оказанию услуг «Приграничный сервис» Виктор Рясный замечает, что очереди возникают из-за того, что поток «электронщиков» накладывается на поток «пропускников» – тех, кто в свое время приобрел разрешение Госпогранкомитета на внеочередной проезд.

«ГПК выдал слишком много пропусков, и получившие их граждане срывают все нормативные документы по электронной очереди, – говорит Виктор Владимирович. – По моей информации, это около 450 пропусков. Сегодня мы с трудом добились, чтобы их продажа была остановлена, поскольку люди ездят по три-четыре раза в день. Расчетная пропускная способность по броне составляет 25 машин в час, а к нам приезжают в час 25 машин по электронной очереди и 30-40 – по пропускам, в зависимости от времени суток. Какова цель этих «пропускников»? Это не секрет, ездят с коммерческой целью».

В Брестской погрангруппе пояснили, что о ситуации с пропусками также знают. «На сегодняшний день их продажа действительно приостановлена, – пояснил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. – Однако, поскольку те 450 пропусков были выданы на законных основаниях и люди заплатили за них деньги, мы, естественно, не можем их аннулировать. Выход только такой: ждать, пока у них не кончится срок действия».

Что же до «территории пробок» за пределами зоны ожидания, то она, как уже замечено, «Приграничному сервису» не принадлежит. Однако Виктор Рясный, конечно, в курсе проблем тех, кто мыкается в хвосте очередей. «На подшефной территории, где у нас есть и заправки, и туалеты, и прекрасное кафе «Кебаб-хаус» вариантов расширить зону ожидания пока нет. С одной стороны, проходят ЛЭП, туда мы расширяться в принципе не можем, – поясняет директор. – Насчет второго направления можно было бы подумать, но вопрос упирается в финансирование. Ведь деньги от электронной очереди уходят сначала в Минск, а нам перераспределяются по остаточному принципу. Мы сегодня сидим в убытках. Сейчас идет процесс переделки документальной базы. На областном уровне совместно с Погранкомитетом и Совмином этот вопрос обсуждался. Город нам помогает как может. Частично сняли напряжение перед зоной ожидания. Но вы же знаете наш народ…»

Тем временем на сайте ГПК и ГТК, где можно видеть ситуацию на погранпереходах в режиме онлайн, совсем иная картинка. Там, считай, Европа: или несколько машин, или вообще пусто. Спросите: зачем такое очковтирательство? А вы пробовали ответить на вопрос, зачем было столько лет твердить как мантру, что уровень безработицы у нас меньше 1 процента, чтобы потом объявить «тунеядцами» сразу полмиллиона? Камеры у нас на границе поставлены таким образом, чтобы они отражали желаемую картинку, а не реальную.