Психологи: По тому, как человек носит сумочку, о нем можно узнать все 11 16.06.2017, 11:24

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Наши ежедневные привычки могут рассказать о нас очень много.

Что способны рассказать о нас наши ежедневные привычки? Например, манера держать руль автомобиля, красить губы или даже носить сумку? Оказывается, очень многое.

AdMe.ru предлагает небольшой тест, который вас удивит.

Просто выберите человечка, который носит сумку в точности как вы, и узнайте результат.

№ 1. За спиной

Тот, кто всем прочим сумкам предпочитает рюкзак, скорее всего, человек легкий на подъем. У него всегда с собой запас всего необходимого для путешествия, ведь никто не знает, в какой момент его позовут приключения. К тому же такие люди очень предусмотрительны, и в дебрях их рюкзака может отыскаться и конфетка для плачущего ребенка, и кусок колбасы для бездомного котенка.

№ 2. В руке

Полный и тотальный контроль всех и всего — девиз людей, крепко держащих свою поклажу в руках. Они обожают быть в курсе всего на свете — еще бы, ведь у них всегда есть что сказать. К тому же вы можете обратиться к ним с просьбой рассказать всю правду о вас — и тут уж держитесь. Зато на таких людей всегда можно положиться — в конце концов, они могут ударить вашего обидчика сумкой.

№ 3. На плече

Люди, у которых сумка висит на плече, очень любят читать, ведь именно так удобнее всего доставать книгу, даже стоя на одной ноге в метро в час пик. Они настолько тактичны, что если и уснут во время вашего монолога, то будут спать с открытыми глазами и периодически с вами соглашаться, кивая головой.

№ 4. Через плечо

Если носить сумку через плечо, то ни одному злоумышленнику не удастся ее украсть, а ведь там могут лежать не только важные документы, но и целый слиток золота (ну или позолоченного чугуна). Такие люди немного, совсем чуть-чуть склонны к показному преувеличению своего благосостояния, зато очень щедры и всегда готовы поделиться с ближним последним граммом черной икры.

№ 5. На животе

Что это промчалось мимо вас только что? Ураган? Нет, это человек, который носит сумку на животе, поскольку только так ее не уносит встречным ветром. Разговор с такими людьми может быть очень непредсказуемым — скорее всего, ответ на ваш вопрос они прокричат с верхушки Эйфелевой башни.