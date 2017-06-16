На Ружанской мебельной фабрике зарабатывают $30 8 16.06.2017, 11:35

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Как некогда прибыльное предприятие превратилось в банкрота.

Еще десять лет назад Ружанская мебельная фабрика считалась одной из лучших в концерне «Беллесбумпром», получала награды, до 80% своей мебели отгружала на экспорт в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию. А теперь оказалась в глубоком упадке: потеряла многие зарубежные рынки, начала работать на склад, задолжала «Ивацевичдреву» более миллиона долларов и теперь ее пытаются продать.

«Как дожить до сентября?»

Работницы фабрики, с которыми встретился корреспондент «Свабоды», охотно жалуются журналисту на вынужденный отдых, но просят не записывать на камеру, мол, «чтобы не было проблем, когда нас выкупит частник».

«С первого мая мы простаивали. Контора работает, а мы сидим дома. Где-то 110 человек работает на фабрике, процентов 30 - конторские», - говорит госпожа.

«Так еще эти месяцы нам по 150 рублей платили, но сейчас вообще в июне по 60 рублей будут давать. Была ярмарка вакансий 31 мая, проводил райисполком, то предложили на ферму одному человеку, на вторую ферму, в санаторий, а остальным всем надо мест ждать. В сентябре, октябре у пенсионеров контракты позаканчиваются, то нас возьмут на работу. А за что нам дожить до сентября?» - добавляет еще одна работница фабрики.

400 миллионов на зарубежные поездки директору

Упадок фабрики тянулся несколько лет. Еще в 2011 году констатировалось, что вследствие потери рынков сбыта за рубежом объем производства стал падать, предприятие несло убытки и много продукции попадало на склады.

В феврале 2016 года на предприятии проводилось собрание с участием чиновников райисполкома и тогдашнего генерального директора «Ивацевичдрева» Владимира Шульги. Последний выразил недовольство работой фабрики, в частности тем, что «на пять рабочих - один начальник», а также заявил о намерении подписать заявление об увольнении директора Валерия Сидоренко.

Тем не менее ситуация на предприятиях не успокоилась, а долг увеличивался - до нынешних 1,3 млн долларов.

В июне 2016 года Комитет госконтроля опубликовал отчет по результатам проверки фабрики. Констатировалось, что предприятие работает в минус, а складские запасы достигали 10-месячного объема производства.

Госконтроль выявил много нарушений, среди которых то, что «директор фабрики (прежний. - прим.) и его заместитель с удивительной регулярностью ездят в зарубежные командировки на переговоры и выставки, на которые затрачено без малого 400 млн руб. (неденоминированными, - прим)».

Заведующего состава обвинили в пропаже продукции на 30 тысяч рублей

Во время проведенной инвентаризации на складах фабрики не досчитались продукции более чем на 60 тысяч рублей (600 миллионов неденоминированными), рассказали в администрации. Предприятие выставило иск бывшему заведующему склада Владимиру Кушнареву и его жене Наталье, которая была второй кладовщицей.

В результате судебного разбирательства Кушнарева приговорили возместить 30 тысяч рублей в пользу их бывшего предприятия.

В беседе с журналистом Владимир Кушнаров заявил, что он не виноват в пропаже продукции.

«В декабре 2013 году я был переведен на должность заведующего склада Ружанской мебельной фабрики. Позже была принята на работу моя жена в качестве кладовщицы. Годовая инвентаризация 2013 года не показала никакой недостачи на складе, как и инвентаризация 2014 году. Недостачу обнаружили за 2014 год. Было выставлено обвинение, и суд присудил мне 270 миллионов и жене 30 миллионов в пользу фабрики », - поделился Владимир.

Бывший заведующий склада говорит, что он физически не мог вынести продукции на такую сумму, и полагает, что его «подставили», а предыдущие инвентаризации проводились не как положено.

Кушнарев говорит, что в 2013 году его уговаривали перевестись на работу заведующим состава, хотя он и не имел опыта такой работы ( «обещали помогать, лишь бы взялся за работу»).

Не верят в вину Кушнарева и многие другие рабочие предприятия:

«А что Владимир? Вот топят до июня котельную этими спальнями, да и все. Они уже сгорели, вы уже там ничего не найдете», - говорит о том, что, мол, на предприятии сжигали продукцию.

Директор предприятия Василий Борис на просьбу прокомментировать информацию об этих сжиганиях назвал ее ложью.

Также администрация предприятия утверждает, что заведующий состава как материально ответственное лицо должен нести ответственность за недостачу. Фабрику в судах против Владимира Кушнарева представлял начальник отдела кадров Виктор Турыч. Он убежден в безусловной вине бывшего заведующего состава:

«Я полностью доверяю суду. Суд рассмотрел материалы нашего иска, провел судебные разбирательства и признал наши требования правильными, законными. А вот вопрос к Кушнареву, куда подевалась имущество предприятия на такую сумму, должны были задать правоохранительные органы. Они две проверки проводили, но почему-то в возбуждении дела отказывали».

Владимир Кушнаров же говорит, что он в отчаянии, так как сейчас и без работы, и с большим долгом:

«Откуда мне взять те 30 тысяч? У меня ни машины даже, ничего нет. Сижу вот и жду, как придут судебные исполнители описывать имущество».

«Ивацевичдрев» сбывает Ружанскую фабрику частнику

Ружанская мебельная фабрика не единственное предприятие флагмана деревообработки «Ивацевичдрев», которое обанкротилось. В 2014 году была ликвидирована Брестская мебельная фабрика.

Несмотря на проведенную модернизацию этот гигант деревообработки имеет существенные проблемы. Проблемы же дочерней Ружанской фабрики оставались на втором плане. В прошлом году в своем отчете Госконтроль обращал внимание, что «мероприятия по снижению себестоимости существуют только на бумаге: ни руководство предприятия (Ружанской мебельной фабрики. -прим.), ни ОАО" Минский автомобильный завод ", ни концерн (" Беллесбумпром ". - прим.) фактическая их реализация, как и достижение определенной реальной экономии, не интересует ».

Нынешний директор Ружанской мебельной фабрики Василий Борис работает только год. Он не скрывает перед журналистами удручающего положения предприятия:

«У предприятия ситуация не очень. Потому что более 25 миллиардов (неденоминированными, новыми - 250 тысяч руб. - прим) у нас задолженность. Основная задолженность перед "Минским автомобильным заводом" где-то 1,5-2 миллиарда - остальным».

Директор говорит, что теперь надежды только на частника из Слонима, который собирается выкупать фабрику:

«Когда придет частник, люди останутся. Он дал обещание концерну, дал обещание райисполкому, что создаст здесь отдельное юридическое лицо, которое будет выпускать мебель. Мебель изменится под его продажи. Это юридически практически осуществлено, так как внесен 10-процентный взнос на приобретение этого предприятия».