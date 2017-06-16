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Синоптики: На выходных ожидается до +25 градусов

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  • 16.06.2017, 11:52
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Теплая комфортная погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных.

Погодные условия в субботу по юго-западной половине Беларуси будет определять фронтальный раздел, где пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и сильные дожди.

На остальной территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и будет преимущественно без осадков. Утром по северо-востоку местами прогнозируется слабый туман. Температура ночью составит 7-12 градусов выше нуля, по югу - до плюс 14 градусов, днем ожидается 19-24 градуса тепла, в западных районах - плюс 15-18 градусов, сообщил БелТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В Минске 17 июня прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с. Температура ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем ожидается 21-23 градуса тепла.

В воскресенье погода улучшится и в юго-западных районах. В стране будет господствовать область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем ожидается 21-27 градусов.

В Минске в воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит около плюс 10 градусов, днем прогнозируется 23-25 градусов выше нуля.

В начале недели на преобладающей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 22-28 градусов выше нуля.

В Минске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит около 12-14 градусов выше нуля, днем ожидается 25-27 градусов тепла.


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