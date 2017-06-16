Путин закончился 4 Алексей Мельников

16.06.2017, 12:14

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Алексей Мельников

«Золотая пыльца» разгульных нулевых окончательно слетела.

Общее впечатление от «прямой линии» В.В. Путина – вялый, плохо информированный, без драйва, без идей, без инициативы, без перспектив.

И то, что в 15-й раз один и тот же формат – только подчеркивает впечатление.

Как лидер В.В. Путин закончился. Как человек, который ведет к каким-то целям «впереди» свою группировку, людей в стране — завершился.

Это не связано с возрастом.

Здесь дело только в том, что В.В. Путин исчерпал свою повестку дня – оболочка есть, а внутри все истлело – пустота. Сброшенная кожа, из которой уползла змея.

Внутри страны развитие остановлено, потому что В.В. Путин воздвиг за 20 лет своей власти плотину под названием «капитализм закадычных друзей». Все в нее упирается, ничто ее обойти не может. И при этом она не способна обеспечить хорошую конкурентную позицию в глобальном мире. Это уже доказано.

Кроме того, из интервью Стоуну мы узнали от В.В. Путина, что, оказывается и никакого особого пути, и особого мира Россия собой не представляет – она всего лишь еще не дозрела до западной демократии, но, в общем движется в том же направлении.

В области внешней политики В.В. Путин закончился после взятия Крыма и попытки взять еще несколько областей Украины. Прошедшие три года сначала возбуждения, а затем все большего понимания тупика, заставляют прийти к этому выводу. «Прямая линия» показала, что инициативы у В.В. Путина здесь нет – он заложник того, что будет – ждет и ничего не может сделать – превратил корабль Россию в игрушку могущественного мирового океана.

Что осталось на месте распавшегося лидерства?

Наверное, ощущение, что с уходом В.В. Путина начнется быстрый распад его системы и тяжелые времена. А сам он пока, как глава своей группировки, играет роль уже не лидера, а главной скрепки на гнилой ткани власти, все более оторванной от страны, не понимающей, что происходит.

В любом случае, движения вперед у В.В. Путина больше нет, лидерства больше нет.

Свое выступление на встрече с молодежью — со своим доверенными лицами, кандидат в Президенты России Г.А. Явлинский начал так:

«В чем состоит большая политика? В любой стране мира? Большая политика состоит в значительной мере – в заботе о будущем и работе на будущее. Это – важнейший принцип. Как только политик утрачивает представление о будущем, на этом большая политика прекращается. Начинаются мелкие дела и делишки. Появляется желание – только бы не стало хуже. Начинается работа по сохранению себя у власти. Главный признак большого политика – видеть будущее».

Это было сказано в феврале 2017-го, задолго до сегодняшней «прямой линии» В.В. Путина.

Вялость верхов идет параллельно с закипанием недоумения низов – от низкого уровня жизни, отсутствия перспективы у молодых людей и, главное – бесперспективности существующего порядка для большинства людей.

Роднит хоть что-то эти параллельные линии?

Нет.

Наверху тупая уверенность, что так, как есть, можно жить вечно.

Внизу закипающее возмущение и убеждение, что нужны изменения.

Пересекутся эти линии в искаженном мире нашей политической геометрии?

Обязательно.

Это лишь вопрос времени. Не захотят верхи, низовая линия врежется под прямым углом и «росгвардия» не спасет от этого движения принуждения снизу.

«Золотая пыльца» разгульных нулевых окончательно слетела. Страна просыпается. Верхушка досматривает сны.

Алексей Мельников