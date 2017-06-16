Процессия «Божьего Тела» в Гродно собрала около 5 тысяч верующих 4 16.06.2017, 12:21

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Ежегодное торжественное шествие по случаю праздника Божьего Тела прошло в Гродно.

На несколько часов город приостановил движение транспорта. Огромное количество людей колонной шли от костела к костелу, останавливаясь около самодельных украшенных мини-алтарей, чтобы послушать слова из Евангелия. Перед толпой девушки в белых платьях бодро разбрасывали перед собой лепестки. Между молитвами играл оркестр, создавая праздничную атмосферу, пишет «Белсат».

Так выглядит Торжество Пресвятого Тела и Крови Христа или попросту праздника Божьего Тела, который в народе еще называют «алтариками».

«Это очень важный праздник для католиков, напоминающий, что Иисус присутствует среди нас в виде хлеба и вина. Все католики вспоминают эту тайну божию. Люди молятся, чтобы Иисус благословил каждого жителя наших городов и сел», – объясняет гродненский католический священник Антоний Гремза.

От ереси к одному из самых больших католических праздников

Как рассказал священник, праздник Божьего Тела своими корнями уходит в раннее Средневековье. А инициатором его была благословенная Юлиана из Корнион (Франция). Сама монахиня родилась в Бельгии, рано осиротела и на воспитание попала в монастырь к сестрам августианкам, где получила хорошее по тем временам образование.

Как принято считать в католической церкви, именно в монастыре в Корнион она засвидетельствовала мистические видения. По одной из версий, несколько раз во время молитвы, она видела месяц с черной полосой, а позже сам Иисус объяснил ей, что черная полоса свидетельствует о нехватке отдельного праздника в честь Его Тела и Крови. Именно Он заповедал, чтобы на 60-й день после Пасхи отмечать этот день, однако не с отчаянием, как это происходит в Великий Четверг, а с радостью. В течение двадцати лет св. Юлиана держала это в тайне, после чего решилась попросить Папу Римского ввести этот праздник в литургический год.

Однако тогдашний глава католической церкви не спешил выполнять желание монахини. Ее инициативу поддержал епископ Роберт Турот, который позволил ей организовать первую торжественную процессию. Однако после его смерти св. Юлиану начали обвинять в ереси и праздник на некоторое время запретили. За свою жизнь официального признания своей идеи святая Юлиана, как это часто бывает, не дождалась. Умерла она в 1258-м году замурованной в своей келье.

Позже делом св. Юлианы занимался Папа Урбан IV, однако окончательно утвердил торжество только после того, как сам стал свидетелем чуда в 1263-м году в Италии. Когда священник на богослужении вознес перед верующими гостию (жертвенный облаток из пшеничной муки), с нее на скатерть начала капать кровь. Скатерть сразу отослали Папе Римскому, который убедился, что обязан основать праздник Божьего Тела. После смерти Папы Урбана IV праздник отмесался лишь в некоторых регионах Франции, Германии, Венгрии и северной Италии, однако еще один Папа, Иоанн XXII, в 1317-м году сделал его обязательным во всей католической церкви.

«Алтарики» в Беларуси

На белорусскую землю праздник пришел из Польши вместе с католической верой. До сих пор католики в каждом городе, в каждой деревне украшают четыре алтаря, возле которых проходят торжественным шествием, молятся и читают Священное Писание.

«Алтарики время процессии делаются со времен средневековья. Не мы их придумали. Они делаются, чтобы мы могли задержаться, помолиться и послушать Слово Божие, во время которого читаются фрагменты Евангелия. Четыре алтаря символизируют четыре Евангелия, написанные разными авторами. Мы также слушаем о чудесах Иисуса, связанных со Святым Причастием», – объясняет отец Антоний.

Праздник движимый и обычно отмечается на 60-й день после Пасхи. В этом году процессия собрала огромное количество верующих, около 5 тысяч. Католики в Беларуси составляют 15 % от всего населения страны.