Жильцы энергоэффективного дома: «Пока что мы платим за коммуналку как все» 5 16.06.2017, 12:26

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Фото: tut.by

Владельцы минских квартир с энергосберегающими технологиями уже полгода не могут пользоваться экономными технологиями.

Дом на улице Пташука, 1 в столичном микрорайон Лошица-9 - одна из трех высоток, которые построили по всем современным энергосберегающим технологиям. Заодно их начинили оборудованием, которое должно помогать жильцам экономить на коммуналке, пишет kp.by.

В доме 19 этажей, это 133 квартиры. Специалисты, которые строили многоэтажку, обещали ее жильцам, что они смогут платить за отопление и подогрев воды в 2 - 3 раза меньше, чем владельцы квартир в обычном доме. За счет чего же они будут экономить?

На фасаде высотки нарисованы картинки, которые говорят о том, что она энергоэффективная

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Одна из главных фишек квартир в энергоэффективном доме - то, что они оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с системой рекуперации тепла. Рекуперация - это передача тепла свежему воздуху в специальном теплообменнике. В обычных квартирах тепло через вентиляцию уходит из квартиры, а в экономных на балконе установлена коробка с двумя трубами - это и есть рекупиратор. Одна трубка забирает свежий воздух с улицы, а вторая выводит теплый из квартиры. А в коробке-теплообменнике отработанный воздух нагревает тот, что идет с улицы. С помощью этой системы можно сэкономить до 90% тепла, уходящего из квартиры через вентиляцию. Чтобы в доме была комфортная температура, в обычной квартире нужно истратить на отопление 60 кВт*ч тепловой энергии на квадратный метр. А в этом доме - всего 25.

Кроме того, в подвале стоит специальный теплообменник, через него проходит использованная теплая вода и нагревает входящую в дом холодную воду. Затем уже слегка подогретая вода поступает в теплоузел, где доводится до нужной температуры и поступает в горячий кран. И на подогрев воды уходит на 15% меньше энергии, чем в обычном доме.

При учете всех издержек, например, расхода электричества на работу этого оборудования, специалисты говорили, что в среднем каждая квартира будет экономить до 45 рублей в год. Это при нынешних тарифах. А когда мы будем платить за все по стопроцентным ставкам, то экономия будет просто огромной.

Журналисты отправились в энергоэффективную многоэтажку, чтобы узнать у жильцов, насколько полегчали их жировки.

«Мы не поняли, чем наш дом принципиально отличается от соседних»

Рядом с энергоэффективной высоткой стоят еще две, казалось бы, точно такие же. Разве что у них на фасаде нет картинок, как на сберегающем доме, которые говорят о его экономности. С виду квартиры в нем еще не обжиты: почти нигде на окнах нет штор, не стоят цветы, да и у подъезда безлюдно.

Жильцы экономного дома, говорят что системами, которыми оснащены их квартиры, еще не пользовались

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Ближе к семи вечера стали возвращаться с работы жильцы дома.

- Мы еще не заселились, дом сдавался без отделки, так что сейчас делаем ремонт. Да и вообще сюда еще въехали единицы, - говорит молодой парень, хозяин одной из квартир экономного дома, которого мы встретили на крыльце многоэтажки. - Наши энергосберегающее системы еще не работают как положено. Я думаю, что их полноценно запустят только через пару лет. Система использования горячей сточной воды пока совсем отключена, вероятно, потому что многие делают ремонт, и в канализацию сливается много строительных отходов - песка, раствора. Она от этого может испортиться. По поводу размеров коммуналки пока сложно делать выводы. За один месяц мы заплатили за двухкомнатную квартиру 75 рублей, за второй 16. Не совсем понятно, как ее начисляют и почему такая разница.

- Мы тоже еще не поняли, чем наш дом принципиально отличается от соседних, - включилась в разговор Наталья, еще одна жительница дома, которая шла домой с ребенком. - Сейчас невозможно сказать, хороший дом или плохой, сберегающий или нет. За март за однокомнатную квартиру нам пришла жировка на 50 рублей, но потом сделали перерасчет и за апрель насчитали 30 рублей. Это вместе с водой. У нас еще немного людей заселилось в дом, вероятно, какие-то услуги распределили на всех, кто уже живет, поэтому получилось больше.

Коммуналка у жителей дома пока что такая же, как и у всех

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Не портят ли интерьер квартиры трубы и оборудование, которое у вас установлено?

- В самой квартире никаких труб нет, только на балконе две, но они завешиваются рольшторами. Поэтому все выглядит культурно, красиво. А вытяжки в квартире нам не мешают, - делится Наталья. - Еще у нас стоит оборудование, с помощью которого можно регулировать температуру в квартире. Если хочется сэкономить на отоплении, уменьшаешь ее.

- А на стоимости квадратного метра все эти новинки не отразились?

- Нет, квадратный метр здесь стоил даже дешевле, чем в других домах, - в один голос ответили жители многоэтажки. - Около 800 долларов.

А вот Игорь, который заселился в свою однокомнатную квартиру еще зимой, уже успел испытать в работе оборудование:

- Новыми системами уже пользовался. Непривычно, что в доме можно отрегулировать температуру! Но это очень удобно. Кроме того, вентиляция хорошо работает, в квартире свежий воздух, нормальная влажность. Единственный момент - вентиляция шумит, - отметил недостаток парень. - У меня в квартире пока никто не прописан, поэтому жировки на однушку приходят по 70 рублей.

Когда энергосберегающие системы заработают в полную силу?

- Люди сейчас еще заселяются, все делают ремонт - сверлят, моют, чистят. Если сейчас запустить все системы, система вентиляции забьется, фильтры, трубы, - пояснили нам в строительном предприятии МАПИД, которое проектировало и строило дом. - Когда ремонтная пора закончится, все системы запустят. Пока ничего не включено, за коммуналку жильцы платят как все.