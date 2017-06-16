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Лукашенко накормят радиоактивным медом

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  • 16.06.2017, 12:34
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Диктатор отправляется в Хойникский район Гомельской области.

16 июня Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Хойникский район Гомельской области. Планируется, что он посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, сообщает его пресс-служба.

Руководителю государства расскажут о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике, и его работе по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, речь пойдет о результатах экспериментально-хозяйственной деятельности Полесского заповедника и перспективах его развития. Среди прочего он обратит внимание на социально-экономическое развитие региона, ход сельскохозяйственных работ и заготовки кормов.

Лукашенко покажут образцы продукции, которая производится в заповеднике. Предполагается, что он посетит пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают «нормативно чистый» мед. Кроме того, его отвезут на ферму, где занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей.

В научном центре заповедника Лукашенко ознакомится с организацией лабораторного анализа и контроля радиологической обстановки, осмотрит музей истории заповедника.


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