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Минздрав сократил перемены в школах ради графика «под Колю»

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  • 16.06.2017, 12:55
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Иллюстрационное фото

Корректировки коснулись перерыва между первой и второй сменами.

Постановлением Минздрава РБ от 17 мая сего года №35 внесены изменения и дополнения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные в 2012 году. С учетом более позднего начала занятий в первую смену, чтобы обеспечить их завершение до 19.30, уменьшены до «не менее 15 минут» перерывы между первой и второй сменами, пишет www.b-g.by.

Ранее при организации образовательного процесса во 2 — 11 классах они предусматривались длительностью не менее 20 минут. В старой редакции постановления вместо большой перемены в 30 минут могли быть две, после второго и третьего уроков, по 20 минут. Сейчас этот минимум сократился до 15 минут. Данный абзац теперь изложен так: «длительностью не менее 15 минут в количестве, необходимом для организации горячего питания учащихся с учетом количества учащихся в учреждении образования и мест в обеденном зале, но не менее двух для возможности организации динамической перемены». Напомним, что корректировки понадобились в связи с пересмотром времени начала занятий в школах.

А это, в свою очередь, произошло из-за того, что 12 мая Лукашенко сказал: «Раньше 9 утра уроки начинать не надо». Изменения коснулись также норм площади, оборудования различных помещений, организации питьевого режима, расписания учебных занятий, распорядка дня и др.


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