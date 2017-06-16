Олег Волчек: КГБ сел в лужу с «делом патриотов» 3 16.06.2017, 13:07

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Появление в стране политзаключенных еще больше сплотило социально активных граждан.

Об этом в интервью сайту belaruspartisan.org заявил руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Белорусские власти не хотят или не могут исправить ситуацию с правами человека в стране?

- Могут, но не хотят. Нынешняя белорусская власть в первую очередь заботиться не об имидже страны на международной арене, нынешняя белорусская власть озабочена самосохранением. Подавляется любая гражданская активность, потому что именно социально-активные граждане – главная опасность для режима Александра Лукашенко.

Именно для устрашения этой части общества и было возбуждено «дело патриотов». Людей обвиняют в «подготовке к массовым беспорядкам» и чуть ли не вооруженном свержении власти. Очевидно, что это дело полностью сфальсифицировано и должно быть прекращено.

Под удар надуманных и вымышленных обвинений попали настоящие патриоты страны. Несвязанные с оппозиционными движениями и партиями. По-сути, все фигуранты этого дела – «одиночки», вся вина которых заключается в том, что они говорят по-белорусски и выросли настоящими патриотами своей страны. Безусловно, все эти люди – политические заключенные.

- Вы думаете, что дело «Белого легиона» дойдет до суда?

- Я думаю, что КГБ, возбуждая и расследуя «дело патриотов» в очередной раз сел в лужу, подложив большую свинью руководству страны. Очевидно, что дело это разваливается. На сегодняшний день за решеткой остается 14 фигурантов этого дела, хотя я уверен, что большинство из «обвиняемых» вскоре окажутся на свободе. Может быть, до суда дойдут дела одного или двух фигурантов, будет суд, будет демонстрация «псевдооружия», с помощью которого «готовились» массовые беспорядки и будет приговор…

Дело патриотов», выполнив «устрашающую» функцию, превратилось для высокого начальства в трудную задачу. Как выходить из этого положения власть пока не знает. Напомню, что нечто подобное в новейшей белорусской истории уже было неоднократно. Судили и ветерана Афганистана Николая Автуховича, и бывшего министра Михаила Маринича, им также инкриминировалось оружие, но по окончанию следствия, ничего не было представлено. В попытке потушить социальное недовольство белорусская власть использует одни и те же грязные методы.

Но арест «патриотов» людей не запугал.

Только во время мартовских протестов более тысячи человек подверглись разным формам репрессий за свое участие в акциях протеста.

Аресты людей, не совершивших административных правонарушений, шли по стране лавиной. Людей судили, многих отправляли «на сутки», многим давали неподъемные штрафы (в среднем от 200 до 600 долларов США). Все эти дела подлежат пересмотру, а проходящие по ним «обвиняемые» полной реабилитации в будущем, так как изначально были возбуждены безосновательно.

Кроме того, в стране по-прежнему продолжается внутренний политический сыск за лидерами гражданского общества.

За примерами далеко ходить не буду. В канун дня Воли исчезает Николай Статкевич. Без санкции прокурора и без уголовного обвинения, человека удерживали несколько дней в следственном изоляторе. Затем было Задержание активистки из Бреста Натальи Папковой. Брестские милиционеры опять же без санкции прокурора направили на обследование в психиатрическую больницу…

В подъезде собственного дома был избит лидер уличных художников, куратор стрит-арт-сообщества Signal Олега Ларичев. Сначала избили, позже его фактически похитили, и только через несколько дней после его исчезновения выяснилось: он был задержан за подозрения в создании граффити на стенах в Минске в отношении высших должностных лиц страны.

В отношении активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Полины Шарендо-Панасюк и Андрея Шарендо было возбуждено уголовное дело за «оскорбление президента Республики Беларусь». В вину молодым людям вменяют появление растяжки в с рифмой «урод – народ» и фамилией главного чиновника страны в начале слогана. Сами активисты вину отрицают, но следствие, якобы располагает показаниями «свидетеля», который что-то видел…

Это я к чему? К тому, что по-настоящему сильная власть, которая реально хочет полноценного и конструктивного диалога с Европой и цивилизованным миром, не будет вести войну против собственного народа.