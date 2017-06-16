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Минфин раскрыл 15 слабых мест луканомики

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  • 16.06.2017, 13:38
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Некоторые из них прямо или косвенно связаны с Россией – крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором.

Минфин Беларуси уделил необычно много внимания факторам риска, связанным с инвестированием в белорусскую экономику, сообщает РБК.

Несколько рисков, о которых белорусский Минфин решил предупредить потенциальных инвесторов, прямо или косвенно связаны с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором.

Кредитная зависимость

На конец 2016 года на кредиты от правительства России и российских банков приходилось 6,61 млрд долларов, или 48% внешнего госдолга Беларуси, сообщается в проспекте евробондов. В 2015 году Россия выдала Беларуси два госкредита на общую сумму 870 млн долларов сроком на десять лет. В 2016 году Минск получил от России еще 600 млн долларов. Кроме того, к концу 2016 года Беларусь выбрала 2,1 млрд долларов из кредитной линии от российского правительства с лимитом 10 млрд долларов плюс еще 245,5 млн долларов по кредиту от ВЭБа (эти кредитные линии были открыты для финансирования строительства Белорусской АЭС). В апреле 2017 года Россия согласилась рефинансировать внешнюю задолженность Беларуси в размере 700 млн долларов, но этот кредит еще не выдан.

Проблемы с энергетикой

У России и Беларуси периодически возникают разногласия в нефтегазовых вопросах, говорится в разделе «Факторы риска». В апреле 2017 года правительства двух стран заключили несколько соглашений по поставкам российских нефти и газа, урегулировав спор о цене и объемах. Детали этих договоренностей в проспекте евробондов не приводятся, но прописан риск пересмотра нефтегазовых соглашений. «По нефти и газу, безусловно, ситуация очень неопределенная», — говорит заведующий сектором «Экономика и финансы» Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Агибалов: соглашение легко может быть нарушено, отношения между Москвой и Минском остаются хрупкими.

Белорусский Минфин также указывает на риски срыва или задержки строительства Белорусской АЭС, которая должна ликвидировать зависимость страны от импорта электроэнергии (10–20% потребностей). Объект строит российский «Атомстройэкспорт», финансируют российское правительство и Внешэкономбанк.


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