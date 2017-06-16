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Россиянам предлагают иконы Путина за $10

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  • 16.06.2017, 13:45
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Подобное «произведение искусства» продают в калининградском аэропорту.

Необычную находку сделал российский твиттер-пользователь Роман Доброхотов в калининградском аэропорту Храброво. Здесь продаются иконы с изображением президента страны, пишет by24.org.

«Произведение искусства», которое предлагают авиапассажирам, сделано с использованием традиционного для Калининграда материала - янтаря, который в изобилии добывается на территории области. Именно на его фоне размещен портрет президента. А нимб вокруг "святейшей" головы выполнен в цветах российского флага.

Фото: Роман Доброхотов

В похожей технике картин из янтаря сделаны и остальные товары. В частности, там же, в аэропорту Храброво, предлагается икона Божьей матери. Вот только стоит она, судя по ценнику, всего 300 рублей, в то время, как "святого Путина" продавцы оценили в 600.

Напомним, это уже далеко не первый случай изображения российского президента из нетрадиционных материалов. Так, в 2015 году компания Tanka-Toys из Владивостока анонсировала серийное производство Владимира Путина в виде плюшевой игрушки. А "Мастерская шоколада" в украинском Львове и того ранее, в 2014 году, наладила выпуск съедобного российского президента. Украинские кондитеры изобразили его в двух вариантах: одетым в тюремный ватник либо в смирительную рубашку и шапку Наполеона.


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