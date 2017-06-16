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Белорусский рубль снова сдал к доллару

  • 16.06.2017, 13:52
  • 2,864

На валютных торгах 16 июня американская валюта, как и накануне, подорожала, а российский рубль подешевел.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0006 рубля (0,03%) до 2,1065 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0034 рубля (0,18%) и составил 1,8874 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0116 рубля (0,35%) и составил 3,2692 белорусского рубля за 100 российских.


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