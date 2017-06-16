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Ученые: Музыка влияет на речь человека

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  • 16.06.2017, 14:08
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Новые исследования, реализованные командой ученых из США, показали, что музыка оказывает влияние на речь человека.

Авторы экспериментов сообщили, что звуковые композиции воздействуют на речь мужчин и женщин. Прежде всего, изменения происходят в речи пациентов с аутистическими заболеваниями, пишет orthodox.od.ua.

Кроме того, музыка влияет на речь людей, имеющих слабоумие, инсульт и повреждения головного мозга. Джоси Куинн, ведущий профессор, сообщил, что музыкальные произведения помогают человеку раскрыть творческий потенциал. Таким образом, люди с нарушениями в речи могут общаться с внешним миром с помощью творчества.

Музыка возвращает больных мужчин и женщин к нормальной жизни. Врачи утверждают, что прослушивание звуковых композиций является одним из методов терапии когнитивных расстройств.


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