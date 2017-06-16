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В Италии проходит всеобщая забастовка транспортников

  • 16.06.2017, 14:33
Фото: Ansa

Забастовку организовали несколько независимых профсоюзов.

Всеобщая забастовка транспортников в ряде городов Италии привела к перебоям в работе многих транспортных узлов.

Об этом сообщает агентство Ansa (перевод – eurointegration.com.ua).

Забастовка организована несколькими независимыми профсоюзами, с целью выражения протеста против планов властей по приватизации и либерализации рынка пассажирских перевозок.

Отдельные сферы начали забастовку в четверг вечером, остальные присоединились утром в пятницу.

Министр транспорта Италии Грациано Дельрио ранее заявил, что 16 июня станет черной пятницей для транспорта.

В Риме забастовки объявили два независимых профсоюза. Одна из забастовок продолжается 4:00, вторая - сутки. В частности забастовки затрагивают местные автобусы, поезда и метро, которое будет работать только с 17.00 до 20.00.

Забастовки также уже привели к отмене или задержке ряда локальных и международных авиарейсов.

Транспортники бастуют в других городах Италии - Милане, Турине, Венеции, Болонье, Неаполе.


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