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Тихие троечники

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  • 16.06.2017, 15:32
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Как оценивают работу местных чиновников бизнесмены.

Половина руководителей частных предприятий не ожидают каких-либо изменений в условиях развития регионов.

Такой результат показал опрос частных региональных компаний, проведенный Лабораторией аксиометрических исследований НОВАК для Исследовательского центра ИПМ. Респонденты ставили оценки от 1 до 5 баллов, пишет «Завтра твоей страны».

Взаимоотношения бизнеса и власти 46% из 404 представителей компаний, принявших участие в опросе, оценили на среднем уровне, 30% считают их, скорей, конфронтационными, а 22% - партнерскими.

39% считают, что местные органы власти принимают решения, угодные приближенным к власти фирмам, столько же опрошенных говорят, что так происходит иногда. 22% с этим не согласны.

В то же время респонденты низко оценивают усилия местных властей по привлечению в регион прямых инвестиций.

По мнению эксперта онлайн-журнала «Ідэя» Антона Родненкова, большую роль для привлечения инвестиций играет общая ситуация в стране, чем усилия локальных чиновников.

− Если инвесторов регулярно отправляют за решетку, а белорусские суды не имеют достаточной свободы и готовы по указке принять «правильное» решение, то хотят местные власти или предприятия привлекать инвестиции или нет, региональные предприятия оказываются заложниками сложившейся в стране ситуации, − комментирует эксперт.

Что происходит?

Большинство респондентов, отвечая на вопросы, ставили тройку. Иными словами, они оценивали ситуацию и проблемы ни хорошо и ни плохо.

сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов отмечает, что бизнесмены, как и широкая масса населения, не видят путей выхода из сложившейся экономической ситуации.

− Поэтому они не берутся оценивать положение предприятий на рынке и действия властей по отношению к бизнесу и в соответствии с тем, что стоило бы делать для улучшения экономической ситуации, − считает лидер предпринимателей.

По его словам, предприниматели еще не смогли в полной мере адаптироваться к экономическому спаду и определить путь выхода из него. Поэтому опросы населения и бизнеса вряд ли дадут сегодня ответ на вопрос: как скорректировать политику государства и экономику для преодоления проблем на рынках и в отношениях с властями.

− Есть только один вариант реального выхода из сложившейся ситуации: национальная элита должна сгенерировать план выхода из кризиса. Тогда можно будет как-то оценивать действия местный властей, − считает собеседник Завтра твоей страны.

Пока же средний уровень оценок показывает только то, что бизнес не видит каких-то действий местного руководства и ставит ему тройки.

Регион региону рознь

Почти 40% респондентов сообщили, что их экономическое положение за последний год ухудшилось, столько же признаются, что оно не изменилось.

− Где-то у 40% ситуация ухудшается по всем показателям: уменьшается численность сотрудников, снижается уровень инвестиций, падают прибыли, − говорит Виктор Маргелов.

Финансовый вопрос для частного сектора остается больной темой. 2016 год немало предприятий закончили с долгами, а доля убыточных предприятий достигла 20%. За прошлый год суммарная задолженность компаний достигла почти 99 миллиардов рублей.

Ситуация примерно одинаково сложная во всех регионах, отмечает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства. Но у разных областей есть своя специфика, связанная с географическим расположением, структурой промышленности и производства.

− Многое в сложившейся ситуации зависит от губернаторов. В свое время лидером по развитию был столичный регион. Но это было связано еще и с тем, что Минск не принимал должных мер для развития производственного предпринимательства, выталкивая его в область, − комментирует эксперт.

Но в каждой области есть хорошие примеры, когда предприниматели не растерялись, удержали свое положение или воспользовались моментом для развития. Например, традиционно Брестская область успешно развивает легкую промышленность.

− При том, что основные покупатели находятся в России, логически в этом могли бы преуспевать Витебщина и Могилевщина. Но там не сложилось, − говорит Виктор Маргелов.

При общей сложной ситуации регионы сохраняют свои привычные позиции. Хуже всего обстоят дела в Витебской и Могилевской областях. Более уверенно себя чувствуют Брестская и Гродненская области.

− Благодаря безвизовому режиму в Гродно стало приезжать много туристов из соседних стран ЕС. И брестский регион сейчас начинает выдвигать на уровень министерства получение такого режима, видя в этом пользу для своей экономики, − подчеркивает Антон Родненков.

Утечка мозгов

Половина представителей бизнеса признается, что удержать талантливых людей в регионе не удается: большинство уезжает в более перспективные города.

При этом многие белорусские предприятия уделяют мало внимания развитию своих сотрудников.

− Среди основных проблем руководители предприятий называют налоги и другие экономические факторы. А состояние здоровья населения и качество образования их волнуют куда меньше. Без хороших инновационных кадров не будет хорошей инновационной экономики, − говорит Антон Родненков.

Эксперт считает, что бизнесу следовало бы активней развивать кадры, уделять больше внимания их обучению и повышению профессионализма, чтобы формировать качественный рынок труда.


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