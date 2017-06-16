закрыть
16 июня 2017, пятница, 19:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске на месяц перекроют улицу Куйбышева

  • 16.06.2017, 15:38
  • 4,998

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в связи ремонтом.

В субботу, 17 июня, в Минске начнут ремонтировать участок улицы Куйбышева на участке от Сурганова до Хоружей. Этот участок дороги перекрывают, а движение транспорта организуют по-другому. Об этом tut.by рассказали в Мингорисполкоме.

Работы по капремонту части улицы Куйбышева начнутся 17 июня и ориентировочно завершатся до конца июля 2017 года. Этот участок перекрывается, и городской транспорт будет ходить следующим образом.

Автобусы № 24, 44, 136 и маршрутки № 1024-ТК пойдут со стороны улицы Беды — по улицам Сурганова, Богдановича, Хоружей, Куйбышева и далее по маршрутам. В обратном направлении — без изменений.

Автобус № 59 поедет в направлении КП Кульман — по улицам Столетова, Академической, проспекту Независимости, площади Коласа, улицам Хоружей и Кропоткина. В обратном направлении — без изменений.

Автобус № 91 со стороны улицы Беды — по улицам Сурганова, Богдановича и далее по маршруту. В обратном направлении — без изменений.

Троллейбус № 12 пустят следующим образом: со стороны КП Лермонтова — до ДС Карастояновой со следованием по улицам Куйбышева, Хоружей, Богдановича, Сурганова, Карастояновой. Со стороны ДС Карастояновой — по улицам Карастояновой, Каховской, бульвару Шевченко, улицам Хоружей, Куйбышева и далее по маршруту.

Движение троллейбуса № 29 отменяется, но вместо него будет ходить временный автобус № 929 «ДС Калиновского — пл. Мясникова». Он будет ездить по маршруту 29-го с изменением движения на участке от улицы Чорного до улицы Я. Купалы по улицам Сурганова, Богдановича, Хоружей, Куйбышева. В обратном направлении — без изменений.

Пассажиры с проездными на троллейбус на время ремонта улицы смогут ездить по ним в автобусах № 24, 44, 59, 91, 136, 929 на закрываемых и дублируемых участках.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?