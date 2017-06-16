Очередной цугцванг Путина 6 16.06.2017, 15:46

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Кремлевский правитель не переживет 2018 год.

В условиях честных выборов Владимир Путин однозначно проиграл бы Алексею Навальному. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке российский финансист Слава Рабинович, пишет vchaspik.ua.

Если бы я был Навальным

Такая постановка вопроса помогает попытаться понять, что Алексей будет делать дальше. С моей личной точки зрения.

Алексей Навальный – единственный, на сегодняшний день, политик в России – политик в реальном смысле этого слова. Некоторые говорят, что сейчас в России есть два политика: Путин и Навальный. Не верьте им. Путин – это не политик. Он никогда политиком не был; вообще попал из Питера в Москву совершенно случайно, и так же случайно стал главой ФСБ и, затем, президентом РФ. Если кем он и является, то совсем не политиком. Сейчас он является клятвопреступником, узурпатором власти и самозванцем. Государственным преступником. Его т.н. «третий срок» не просто нелегитимен. По-настоящему нелегитимны все его сроки; третий же срок является тяжелейшим конституционным, государственным и должностным преступлением. Организация и проведение фальсифицированных «выборов» в Госдуму в декабре 2011 года и «выборов» президента в марте 2012 года являются ничем иным, как государственным переворотом, осуществлённым Путиным, Медведевым и другими членами путинской ОПГ.

Алексей Навальный – политик в нормальном, универсальном и международном смысле этого слова. Он единственный из оппозиционеров и их партий, кто за несколько месяцев открыл предвыборные штабы буквально по всей России, и при этом заполучил более полумиллиона волонтёров, обещавших поставить свои подписи за выдвижение Навального в кандидаты в президенты: скоро количество таких подписей превысит требуемый законом минимум в два раза, а до декабря ещё есть много месяцев!

9 июня Навальный открыл свой очередной штаб, на этот раз в Перми – своеобразном центре «ржавого пояса» России, где, казалось бы, история протестного движения в нашей стране никогда не видела огромного и широкого энтузиазма. И, тем не менее, на встречу, которая состоялась в кантри-пабе «Родео», пришли более 1000 человек. Эта встреча стала самой многочисленной за всю историю его кампании. Ну как вам Пермь? Это ли не настоящая, реальная «grassroots politics» Навального?

Путин никогда не участвовал в теледебатах.

Нелегально узурпировав власть и противозаконно удерживая её в течение уже почти 18 лет, Путин никогда не участвовал в теледебатах!!!

Путин боится Навального. Потому что у Путина есть преступная выдуманная им система «выборов», которая работает только при отсутствии нормальных кандидатов и нормальных теледебатов, при отсутствии нормальных предвыборных кампаний и нормальных политических и экономических предвыборных программ (и их публичных обсуждений), при жёстком недопуске к выборам разных реальных политических сил и непредоставлению им справедливого эфирного времени, но при наличии колоссальных фальсификаций. Всё это – тяжкие преступления, которые совершил и совершает Путин.

Путин боится Навального.

Потому что Путин знает, что он проиграет Навальному в ходе демократических, справедливых и честных выборов. У Путина есть только два «выхода» в этом отношении, и оба – плохие.

Первый – не допустить Навального к выборам президента в 2018 году. Это – очень плохой «выход», так как Путин получит ещё невиданные им колоссальные массовые протесты по всей стране, жёсткие акты гражданского неповиновения и кричащие на весь мир утверждения о полнейшей и абсолютной нелегетимности выборов.

Второй – допустить Навального к выборам президента в 2018 году, но… чтобы не проиграть Навальному, Путину придётся прибегнуть к столь массированным, массовым, чудовищным фальсификациям, что… он снова получит ещё невиданные им колоссальные массовые протесты по всей стране, жёсткие акты гражданского неповиновения и кричащие на весь мир утверждения о полнейшей и абсолютной нелегетимности выборов.

Именно поэтому Путин не разрешил устанавливать 12 июня на проспекте Сахарова сцену и звукоусиливающую аппаратуру. Давать лично Навальному «эфир», да ещё и столь громкий?! Когда одно лишь его имя нельзя произносить на федеральных телеканалах? И что будет тогда, федеральные телеканалы опять не будут давать никакой информации об этой «разрешённой» акции протеста, как они и поступили 26 марта? Так это же будет просто скандалом – полное молчание федеральных каналов о массовой «согласованной» акции протеста в центре Москвы. Акции, которую организовал Навальный и акции, на которой с микрофоном и со сцены выступал Навальный!

Не давать ему сцены и не давать ему микрофона! В кутузку его! Не допускать до выборов! А если и допускать, то не давать эфира и фальсифицировать все результаты!

Это – очередной цугцванг Путина, «мастера многоходовочек» из серии #МногоХодовОчка и #ПутинВсехПереиграл. Если сам Путин этого ещё не понял, можно повторить по-немецки, если только он не забыл этого языка: Zugzwang. Понимаешь, Путин? Он знакомых тебе слов «Zug» (ход) и «Zwang» (принуждение). Это – положение в шахматной партии, при котором соперник вынужден сделать невыгодный ход. Именно вынужден, потому что другого хода, лучшего чем этот, просто не существует. Это – положение в именно этой шахматной партии, когда любой следующий ход лишь ухудшает ситуацию попавшего в неё.

Удивительно, что в этот цугцванг загнал Путина не гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, и не покойный Борис Немцов, и никто из дюжины таких же достойных живущих российских оппозиционеров. В цугцванг Путина загнал именно Алексей Навальный. И этому есть множество причин, но статья не о том.

А о том, что теперь будет.

Алексей Навальный отсидит свои очередные 30 суток (не забудем потом за это судить полицейских, судью и их начальников).

И, если бы я был на его месте, я бы немедленно, сразу после выхода на свободу, или даже ещё находясь в тюрьме, объявил о следующей акции протеста.

Или уже получены ответы на вопросы, заданные в фильме ФБК под названием «Чайка»?

Или уже получены ответы на вопросы о коррупции Шувалова?

Или уже получены ответы на вопросы, заданные в фильме ФБК под названием «Он вам не Димон», счёт зрителей которого пошёл на третий десяток миллионов?!

Путин и его ОПГ – воровская фашистско-чекистская банда – просто игнорируют все эти вопросы.

Поэтому Навальный снова выведет людей на улицы.

И Кремлю снова придётся принимать тяжкие для него решения по «согласованию».

А если у Кремля проблемы с «согласованием» (да-да, они точно опять будут), то милости просим: 22 августа в России существует День Государственного флага Российской Федерации. И Навальный выведет на Тверскую, на Марсово поле, ещё в сотне городов по всей России, людей: снова требуя ответов. И снова призовёт нести российские флаги. А что, нельзя? На День Государственного флага Российской Федерации нельзя идти, массово и мощно, под российскими триколорами? И тогда путинские сатрапы-космонавты опять будут винтить этих людей, сапогами ломая черенки и флагштоки от этих флажков и флагов. И эти фотографии опять облетят весь мир.

И ответы снова не будут получены.

И тогда Навальный опять выведет людей на Тверскую – на День города Москвы 2 сентября. А остальные регионы России поддержат!

Путин и его ОПГ – воровская фашистско-чекистская банда – просто ведут Россию к революции, это очевидно и однозначно.

И почему-то мне кажется, что Путин не переживёт Навального.

Возможно, уже в 2018 году не переживёт.

P.S. Бледная попытка Навального дать знать Путину о том, что он предоставит ему неприкосновенность – не более, чем мимолётная тактическая уловка Навального, игрока в «Realpolitik». Людвиг фон Рохау и Бисмарк, применившие этот термин и принцип в политике впервые, не знали и не могли знать пример Пиночета, который отлично усвоен Путиным: следующий за диктатором лидер становится более демократичным, и, хотя и может попытаться предоставить гарантии престарелому диктатору, эти гарантии не будут действовать во втором поколении демократической смены власти. Тот, кто будет после Навального, не будет связан с Путиным никакими обязательствами (тем более, изначально нарушающими Конституцию и Уголовный кодекс). Более того, тяжесть международных преступлений Путина такова, что при его уходе или смещении с поста «президента» он – абсолютно точно – будет wanted в Гааге: так какой такой навальный сможет гарантировать путлерам международную неприкосновенность?

P.P.S. Позиция Навального по Крыму – примерно та же история с Realpolitik в данное время. Тактическая деталь, не более того.