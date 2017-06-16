12 загадок нашей планеты, которые еще предстоит разгадать 8 16.06.2017, 16:04

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Каждый день ученые совершают открытия и наблюдают явления, доказывающие, что у этой планеты еще много сюрпризов.

Казалось бы, мы изучили нашу планету вдоль и поперек и на очереди покорение космоса. Но как бы не так. Каждый день ученые совершают открытия и наблюдают явления, доказывающие, что у этой планеты еще много сюрпризов.

AdMe.ru спешит поделиться с вами 12 фактами о Земле, над которыми нам еще придется поломать голову.

Мы не добирались до мантии Земли

Фото: wikimedia

Сейсмологи полагают, что внутреннее ядро нашей планеты твердое, а внешнее — жидкое и раскаленное. Выше расположена мантия, по которой как бы скользит кора Земли. Однако мы до сих пор не знаем, из чего состоит эта мантия, потому что ни разу туда не добирались. Она находится на глубине 30–2 900 км, а самая глубокая «яма», которую люди выкопали, — Кольская скважина в России, которая уходит вглубь всего на каких-то 12,3 км.

Полюса могут меняться

Фото: depositphotos

Магнитные полюса Земли могут сдвигаться и даже полностью менять свое направление. Исследуя вулканические камни, ученые выяснили, что магнитное поле нашей планеты менялось уже много раз. Последнее такое событие было почти 10 млн лет назад и, вероятно, произойдет в будущем. Однако до сих пор точно неизвестно, почему так случается.

У нас было 2 луны

Фото: depositphotos

По словам астрономов, примерно 4,6 млн лет назад у Земли было два спутника. Второй был около 1 200 км в диаметре и вращался на той же орбите, пока не столкнулся с «основной» Луной. Ученые назвали это событие «гигантский шлепок». Такая катастрофа может объяснить, почему две стороны сегодняшней Луны так сильно отличаются друг от друга.

Лунотрясения

Фото: wikispaces

Кстати, про спутник Земли. Не все знают, но землетрясения случаются и на Луне. Правда, в отличие от земных, лунотрясения не такие сильные и происходят очень-очень редко. Есть предположение, что их возникновение связано с приливными силами Солнца и Земли и падением метеоритов.

Земля крутится невероятно быстро

Фото: pixabay

Земля вращается со скоростью 1 600 км/ч. Также она крутится вокруг Солнца с еще большей скоростью — 108 тыс. км/ч. В действительности мы можем ощущать движение только в том случае, если меняется его скорость. Из-за постоянства скорости вращения Земли и силы притяжения мы совсем его не чувствуем.

Времени становится «больше»

Фото: depositphotos/wikimedia

620 млн лет назад день на Земле длился 21,9 часа. Со временем Земля замедляет скорость вращения, но происходит это очень медленно, примерно 70 миллисекунд в 100 лет. Потребуется 100 млн лет, чтобы в сутках было 25 часов.

Странная гравитация

Фото: nasa

Из-за того что наша планета не является идеальной сферой, на Земле есть точки с низкой и высокой силой притяжения. Одна из таких гравитационных аномалий — Гудзонов залив в Канаде. Ученые выяснили, что низкая гравитация в этом месте связана с низкой плотностью Земли из-за быстрого таяния ледников.

Самая горячая и холодная точки Земли

Фото: wikimedia/wikimedia

Самое жаркое место нашей планеты находится в Эль-Азизии (Ливия). Температура тут поднимается до +58 °С. А самое холодное — Антарктика. Зимой температура там падает до —73 °С. Но самая экстремально низкая температура (—89,2 °С) была зафиксирована на русской станции «Восток» 21 июля 1983 года.

Планета сильно загрязнена

Фото: wikimedia

Возможно, для многих это не новость. Однако интересно то, что, по словам астронавтов, вид Земли из космоса в 1978 году сильно отличался от нынешнего. Из-за большого количества космического мусора и отходов зелено-бело-голубая планета становится коричнево-серо-черной.

Земля состоит из железа, кислорода и кремния

Если бы мы захотели разделить планету по составу, то выглядело бы это так: 32,1 % — железо, 30,1 % — кислород, 15,1% — кремний и 13,9 % — магний. Считается, что большая часть железа (около 90 %) находится в ядре. А кислорода больше всего в земной коре (около 47 %).

Когда-то земля была фиолетовой

Фото: depositphotos

Древние растения для поглощения солнечных лучей использовали не хлорофилл, а другой пигмент — ретиналь. Благодаря ретиналю они поглощали зеленый свет, а отражали красный и лиловый, при смешении получался фиолетовый. Кстати, ретиналь существует и по сей день у некоторых бактерий.

Скрытый океан

Фото: wikimedia

На глубине 410–660 км под поверхностью Земли ученые обнаружили огромный резервуар с водой возрастом 2,7 млрд лет. Эту жидкость нашли благодаря породе рингвудит, из которой состоит земная мантия. Вода находится под огромным давлением, а ее количества хватит, чтобы 3 раза наполнить все океаны Земли. Благодаря этому открытию появилась теория, что земные океаны появились из вырвавшегося наружу подземного океана.