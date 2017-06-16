ЕС введет санкции против белорусской металлургии 4 16.06.2017, 16:22

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Евросоюз вводит пятилетнюю антидемпинговую пошлину на стальную арматуру из Беларуси.

"Сегодня комиссия решила ввести окончательные антидемпинговые меры против импорта стальной арматуры из Беларуси. Ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В нем отмечается, что продукция из Беларуси продавалась в Европе по ценам более чем на 58% ниже ее нормальной рыночной стоимости, пишет interfax.by.

Напомним, ЕК начала антидемпинговое расследование по стальной арматуре, происходящей из Республики Беларусь, 31 марта 2016 года. Единственным производителем такой продукции в стране является Белорусский металлургический завод.

Жалоба была подана Европейской ассоциацией производителей стали (Eurofer) от имени компаний, на долю которых приходится 25% рынка арматуры в ЕС. Основанием для расследования стали предоставленные Eurofer данные, свидетельствующие о росте импорта из Беларуси арматуры по ценам ниже рыночных.

В Eurofer заявили, что объем и цены импорта оказали отрицательное влияние на объемы продаж и уровень цен на рынке Евросоюза, что приводит к существенным неблагоприятным последствиям для финансового положения промышленных предприятий ЕС.

Основываясь на первоначальных выводах расследования, Еврокомиссия уже в декабре 2016 года ввела антидемпинговую пошлину на продукцию БМЗ в размере 12,5% сроком на 5 лет.